Kreis Lörrach Glückspilz aus dem Raum Lörrach darf sich über 100.000 Euro im Lotto freuen

Grund zur Freude für einen Lottospieler aus dem Raum Lörrach: Bei der Mittwochsziehung vom 15. Februar erzielte er in der Zusatzlotterie Super 6 den Hauptgewinn von 100.000 Euro.

Auf seinem Spielschein war die passende sechsstellige Gewinnzahl 325388 verzeichnet. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei eins zu einer Million.Der Tipper versuchte sein Glück im Klassiker Lotto 6aus49 und nahm für einen zusätzlichen Spieleinsatz von 1,25 Euro an der Super 6 teil. Noch ist der Gewinner unbekannt. Seinen Spielschein gab er anonym in einer Lotto-Annahmestelle ab.Zum Abruf der Gewinnsumme ist jetzt die gültige Spielquittung entscheidend. Der Volltreffer war der sechste Super 6-Hauptgewinn des Jahres in Baden-Württemberg.Im Raum Lörrach hatte es im vergangenen Jahr bereits drei Super 6-Hauptgewinne gegeben, wie die Staatliche Totto-Lotto-Gesellschaft in einer Pressemitteilung schreibt.