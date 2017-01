Kreis Lörrach Geplantes Zentralklinikum: Diese Fragen entscheiden über den künftigen Standort

Wo wird das geplante Zentralklinikum stehen? Für März ist eine Tendenzentscheidung des Kreistages geplant, eine Klausur am 21. Januar soll die Weichen stellen. Eine Übersicht über die drängenden Fragen in der Diskussion um den Standort.

Lörrach (alb) Das Zentralklinikum wird gebaut. Die Prognose ist nicht mehr gewagt. Grundsätzlich stehen alle Kreistagsfraktionen hinter dem Projekt. Der Landeskrankenhausausschuss hat das Konzept auch schon befürwortet. Zwar wird noch um Bettenzahlen gerungen. Die große Linie aber stimmt offenbar auch aus Sicht des Landes. Offen sind derzeit vor allem noch Fragen der Finanzierung und der Standort.

.Wo wird gebaut? Das ist ein heißes Eisen und bestimmt derzeit die Agenda. Für März ist eine Tendenzentscheidung des Kreistags anvisiert, erste Weichen dafür stellt die Kreistagsklausur am 21. Januar. Wird das Zentralklinikum in Lörrach gebaut, in Rheinfelden oder Schopfheim? Die Frage schürt „Emotionen“, merkte Landrätin Marion Dammann beim Neujahrsempfang von Kreis und Stadt Lörrach an. Entschieden aber werde das auf Basis harter Kriterien und keineswegs nach dem „Wohnort der Landrätin“, beugte sie dem Verdacht möglicher Parteinahme vor. Fairness und Objektivität mahnen auch Bürger- und Oberbürgermeister der um die Großinvestition konkurrierenden Städte unisono an. Er fordere ein „Verfahren, das sich an den Bedürfnissen der Kliniken und Patienten orientiert“, sagte Lörrachs OB Jörg Lutz auf dem Empfang. „Wir können es uns nicht erlauben, 250 bis 300 Millionen Euro an der falschen Stelle zu investieren.“. .Welche Kriterien entscheiden? Bereits 2015 hatte der Kreistag mit der Bau- und Zielplanung der Kreiskliniken Kriterien für einen Neubau definiert. Ganz oben auf der Liste stand dabei die Erreichbarkeit; damit aber sind nicht nur die Erschließung sowie die verkehrliche Anbindung an Straße und Nahverkehr vor allem die S-Bahn gemeint, sondern auch die geografische Lage: Das Haus soll für möglichst große Teile der Kreisbevölkerung in 30 Fahrminuten erreichbar sein. Auch die Wirtschaftlichkeit ist ein Faktor; dazu zählen nicht nur künftige Betriebskosten, sondern auch Grundstückspreise und Baukosten, die je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Ein weiterer Punkt ist das Potenzial, die Standorte weiterzuentwickeln, gegebenenfalls auszubauen und neue Marktgebiete zu erschließen, von Lörrach aus also das Markgräflerland um Müllheim oder das Elsass, von Schopfheim und Rheinfelden den westlichen Teil des Kreises Waldshut. Weitere Aspekte sind medizinische Qualität und die Standortattraktivität, auch um Personal zu finden. .Welche Standorte gibt es? Schopfheim stellt ein 10,6 Hektar großes Areal am Kreisel Gündenhausen Richtung Maulburg zur Diskussion. Der Standort habe sowohl einen S-Bahn- wie auch einen kreuzungsfreien Anschluss an die B 317. Die Fläche sei zudem an die Kanalisation angebunden, die Wasserversorgung gegeben und sie liege in der Erdbebenzone 3. Die Stadt hat laut ihres Bürgermeisters Christof Nitz bereits mit Grundeigentümern verhandelt und für 70 Prozent der Grundstücke eine Einigung gefunden.

Rheinfelden bewirbt sich mit einem Standort im Stadtteil in Herten. Dieser bietet eine direkte Anbindung an die B 34, die Autobahn (A 861) und die Bahn und ist rasch bebaubar. Die überwiegende Zahl der Grundstücke (80 Prozent) in dem geplanten Gewerbegebiet befindet sich bereits in städtischer Hand. Dazu kommt, dass die Fläche leicht erschlossen werden kann und Erweiterungsmöglichkeiten auf bis zu 10 000 Quadratmeter bietet.

Lörrach will am östlichen Stadtrand im Entenbad zwischen Hauingen und Steinen ein rund zehn Hektar großes Areal schaffen, das mit zusätzlichem Anschluss an die B 317 und einer neuen S-Bahn-Haltestelle erschlossen werden kann. Rund 70 Prozent der Fläche gehören der öffentlichen Hand. Wasser- und umweltschutzrechtliche Fragen, die die Nutzung anderer in dem Bereich anvisierter Flächen erschwerten, hat die Stadt durch Umplanung gelöst.

.Haben die Standorte Achil­lesfersen? Schopfheim: Teile des Schopfheimer Grundstücks liegen in der Wasserschutzzone. Das sehen nicht zuletzt die OBs der konkurrierenden Städte kritisch. Jörg Lutz wies unlängst darauf hin, dass in der Trinkwasserschutzzone II „eigentlich keine bauliche Nutzung zulässig ist“. Das wiederum lässt Bürgermeister Nitz nicht unwidersprochen. Unter Auflagen könne in der Wasserschutzzone II sehr wohl gebaut werden. Das Gebäude müsse nur in einer weißen Wanne stehen. Das macht den Bau zwar teurer, aber auch für Lörrach macht Nitz baulich erhöhten Bedarf aus, da die Erdbebengefahr dort höher sei als in Schopfheim.

Lörrach: In Lörrach scheinen derzeit aber vor allem die Anbindungs- und Erschließungsfragen schwierig: So muss nicht nur eine zusätzliche die Anbindung an die B 317 realisiert werden, die die Bahnstrecke über- oder unterquert, sondern auch eine zusätzliche S-Bahn-Haltestelle. Diese erfordert erhebliche Investitionen in die Infrastruktur und ist nach Einschätzung des Fahrgastverbandes Pro Schiene ohne weiteren Doppelspurausbau der Wiesentalbahn nicht zu machen.

Rheinfelden: Achillesferse von Rheinfelden ist die bisher noch fehlende Elektrifizierung der Hochrheinstrecke, aber viel mehr die Erreichbarkeit aus dem oberen Wiesental und dem Markgräflerland nördlich von Efringen-Kirchen: Da reichen die veranschlagten 30 Minuten jedenfalls nicht. Indes sind das Regionen, deren Bevölkerung in puncto medizinischer Versorgung derzeit schon stark nach Freiburg beziehungsweise Müllheim orientiert ist.

.Spielt das Oberzentrum eine Rolle? Die Landesentwicklungsplanung definiert Lörrach und Weil am Rhein seit rund 15 Jahren als gemeinsames Oberzentrum. Ein solches wiederum ist als Standort zentraler Versorgungseinrichtungen gesetzt. Damit ist Lörrach in der Pole-Position als Standort eines Zentralklinikums – zumal gut die Hälfte der Kreisbevölkerung im unmittelbaren Einzugsgebiet des Oberzentrums lebt. Einen Automatismus für Lörrach aber sehen im Kreistag darin längst nicht mehr alle. Tatsächlich greife der Landesentwicklungsplan erst für große Krankenhäuser der Maximalversorgung und Unikliniken; mit 750 bis 800 Betten bleibe das Vorhaben von Kreiskliniken und Zentrum für Psychiatrie unter der Messlatte, deutet der Faktionsvorsitzende der CDU Paul Renz da zumindest Interpretationsspielräume an. Klaus Eberhardt, SPD-Fraktionsvorsitzender, und als OB von Rheinfelden durchaus mit eigenen Interessen, verweist zudem auf die vergleichsweise geringe Verflechtung zwischen Lörrach und Weil. Letztlich sei das gar kein echtes Oberzentrum. Christoph Nitz schließlich appelliert an die Verantwortlichen und nicht zuletzt die Landrätin sowie den Kreistag, den vielen Worten von der Stärkung des ländlichen Raums in diesem Fall Taten folgen zu lassen. .Was sagen die Kliniken? Die Personalvertretung und das Gros der leitenden Ärzte haben hinter vorgehaltener Hand klare Präferenzen für den urbanen Standort Lörrach. Offiziell aber hält sich die Klinikleitung in der Standortfrage sehr bedeckt. Klinikgeschäftsführer Armin Müller jedenfalls bleibt betont vage. Die Kliniken machten zusammen mit dem Beratungsunternehmen Andre Consult „die Hausaufgaben.“ Es gebe drei Angebote und die würden nach den bekannten Kriterien bewertet. Erste Erkenntnisse würden in der Kreistagsklausur präsentiert. .Was sagen die Kreisräte? „Alle drei Standorte sind denkbar“, sagt Paul Renz von der CDU. Auf einen festlegen will sich der Fraktionsvorsitzende der CDU indes noch nicht. Die CDU hat Vertreter der drei Städte nach der Klausursitzung des Kreistags sogar noch zusätzlich zu Präsentationen geladen. Machbar sei das Vorhaben vermutlich an allen drei Standorten, geht auch Ulrich May, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler/Unabhängigen, inzwischen davon aus, dass keiner vorzeitig aussortiert wird, und das Gremium nicht im Konsens entscheidet. Die Qual der Wahl wird allemal nicht leichter. Im Gegenteil. Klaus Eberhardt etwa drängt für die SPD auf eine eingehende und gewichtende Betrachtung der Kriterien, die es so bisher nicht gibt. So spiele die Erschließung angesichts eines Großbetriebs mit künftig rund 2000 Mitarbeitenden und einem technischen Betrieb, der von der Großwäscherei bis zur Energiezentrale reiche, eine große Rolle. Die immer wieder angesprochenen urbanen Qualitäten des Umfelds dagegen verlören angesichts zunehmend kürzerer Liegezeiten an Bedeutung. Auch gelte es, die Erreichbarkeit in Echtzeitmodellen abzubilden und alle Kosten transparent darzulegen. „Wir brauchen vernünftige Grundlagen für diese notwendige Investition“, sagt Eberhardt. „Kein Standort ist aus dem Rennen“, befindet auch Wolfgang Roth-Greiner für die FDP, die bisher entschiedener Fürsprecher von Lörrach war. Fritz Lenz, Kreisrat der Unabhängigen aus Schopfheim und ebenfalls lange Verfechter des Neubaus in Lörrach, ist gar einer der wenigen, die bereits eine Präferenz haben, und ist ins Schopfheim-Lager gewechselt: Der Standort sei mit wenigen Abstrichen aus dem ganzen Kreis in 30 Minuten erreichbar, eröffne Potenziale gen Wehr und Bad Säckingen und stärke den ländlichen Raum, begründet er.

Das Zentralklinikum

Das Zentralklinikum soll bis 2025 alle vier Akutkliniken im Landkreis Lörrach – also die drei Häuser der Kreiskliniken und das St. Elisabethenkrankenhaus mit derzeit rund 720 Betten – unter einem Dach vereinen. Dafür wird ein neues Zentralklinikum mit 650 bis 700 Betten und einem Investitionsvolumen von 240 Millionen Euro geplant; dazu kommen weitere 20 bis 25 Millionen für das Grundstück und die Erschließung. Zusätzlich ist angedacht, die stationäre psychiatrische Versorgung für Erwachsene im Kreis auszubauen. Dieses Projekt wird angedockt an das Zentralklinikum, aber vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen entwickelt und finanziert. Darüber sind weitere rund 100 Betten geplant und Investitionen von rund 30 Millionen Euro. Kommt dieses Projekt, geht von 2024/25 an auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie über in die des ZfP, das dann die komplette psychiatrische Versorgung übernimmt.