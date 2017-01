Kreis Lörrach Geplantes Zentralklinikum: Derzeit ist Lörrach der Favorit

Lörrachs Landrätin Marion Damman hat die Ergebnisse der Kreistagsklausur zum geplanten Zentralklinikum präsentiert. Demnach liegt der Standort Lörrach in einer Bewertungsmatrix mit sechs Kriterien klar vor Rheinfelden und Schopfheim. Am Vorgehen ändert dieses Ergebnis aber nichts, die Tendenzentscheidung soll im März fallen.

Lörrach (alb) Das Zentralklinikum kommt voran. Auch die Standortfrage klärt sich. Das Lörracher Grundstück Entenbad-Ost liegt in einer Matrix, die sechs zentrale Kriterien bewertet, mit 84,3 von 100 Punkten klar vor den Angeboten aus Schopfheim (75,4) und Rheinfelden (74,7). Dieses Ergebnis der Kreistagsklausur präsentierte Landrätin Marion Dammann am Montag mit den Bürger- und Oberbürgermeistern der drei Städte und den Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen. Entschieden sei damit aber noch nichts, vielmehr halte man am vereinbarten Prozess fest. Danach steht für März eine Tendenzentscheidung im Kreistag an. Grundsätzlich ist das Klinik-Projekt auf Kurs, skizzierte Dammann die Lage. Die Verhandlungen mit dem St. Elisabethenkrankenhaus und dem Zentrum für Psychiatrie liefen „sehr gut“. Bereits im März sollen hier die entsprechenden Vereinbarungen im Kreistag diskutiert und beschlossen werden.

Aber auch in puncto Standort biegt das Vorhaben zumindest auf die Zielgerade ein. Gesucht wird bekanntlich ein rund zehn Hektar großes Grundstück; dort sollen nicht nur ein Neubau mit rund 650 Betten für die Kreiskliniken untergebracht werden, sondern ein daran angedockter Komplex des Zentrums für Psychiatrie in Emmendingen mit weiteren 100 Betten, ein Ärztehaus, in dem unter anderem die Strahlentherapie platziert wird, ein Parkhaus und weitere Dienstleistungen. Darüber ergibt sich als erstes Kriterium der Bewertungsmatrix die Mindestgröße des Grundstücks von sieben Hektar. Dieses Kriterium wiederum erfüllen alle drei Areale – neben dem Lörracher ist das eines am Kreisel Gündenhausen am westlichen Stadtrand von Schopfheim sowie eines im Industriegebiet Herten in Rheinfelden – zu 100 Prozent.

Die zwei gewichtigsten Aspekte der Matrix aber sind die bauplanungsrechtlichen Grundlagen sowie die Lage und Erreichbarkeit für die Mitarbeitenden und vor allem die Kreisbevölkerung. Die planungsrechtlichen Fragen erweisen sich dabei vor allem für Schopfheim als hohe Hürde, da das Areal in einem Trinkwasserschutzgebiet der Zone II liegt und zudem in der Grünzäsur des Regionalplanung. Nach derzeitigem Stand wäre vor allem das Erstere schon ein Ausschlusskriterium und müsste damit eine „rote Karte“ für den Standort nach sich ziehen, erläuterte der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler. Zwischenzeitlich will die Stadt Schopfheim das drohende Aus hier mit hydrologischen Gutachten noch abwenden. Indes müsste auch der Regionalplan noch entsprechend geändert werden. Aus beiden Gründen schneidet Schopfheim hier gegenüber den zwei anderen Standorten schlecht ab, hat aber die Chance, das im weiteren Prozess noch auszugleichen, wie Klinikgeschäftsführer Armin Müller und die Landrätin wiederholt betonten.

Sind für Schopfheim planungsrechtliche Aspekte die Achillesferse, sind das in Rheinfelden und Lörrach die verkehrliche Anbindung und die öffentliche Erschließung. Bekommt Rheinfelden da Abzüge, weil es weit weg ist von der Achse B 317; ist in Lörrach die geplante zusätzliche Anbindung des angedachten Klinikareals an die B 317 ebenso in der Schwebe wie ein zusätzlicher S-Bahn-Halt. Indes lassen sich diese Dinge zumindest übergangsweise auch in der bestehenden Infrastruktur organisieren und können perspektivisch nachgebessert werden – im Gegensatz zu natürlichen Gegebenheiten, wie einem Wasserschutzgebiet, wie der Lörracher OB Jörg Lutz anmerkte.

Insgesamt schneidet der Standort Lörrach denn auch bei der Erschließung besser ab das manche Schopfheim-Lobbyisten wahrhaben wollen – zumal kein S-Bahn-Halt gefordert war, sondern nur die Lage an der S-Bahn-Trasse, wie Ulrich Hoehler erläuterte, und die Bedienqualität bis Lörrach allemal besser ist als bis Schopfheim und zum Beispiel auch völlig offen ist, wer einst einen 15-Minuten-Takt bis Schopfheim bezahlen würde. Das Land sträubt sich ja schon gegen den bis Lörrach.

Das gewichtigste Kriterium ist Lage, Regionalität und die Anbindung an ein städtisches Umfeld. Hier schneidet Lörrach mit einem Einzugsgebiet von fast 135 000 Menschen innerhalb von 15 Fahrminuten deutlich am besten ab, Rheinfelden kommt auf knapp 120 000, während Schopfheim im kleinen Radius abfällt, bei einem 30-Minuten Fenster allerdings deutlich besser abschneidet. Das großes Plus von Schopfheim ist vor allem der Grundstückspreis, der mit einem Quadratmeterpreis von 30 Euro 100 Euro unter dem Lörracher Angebot liegt, was hochgerechnet eine Differenz von rund zehn Millionen Euro ergibt.

Alles das soll nun – wie bisher – in einem „lernenden System“ weiterentwickelt werden, sagt Klinikgeschäftsführer Armin Müller. Aus einer Sicht zentral sei dabei indes, „dass dieser Prozess im Sinn der Kliniken geführt“ und letztlich auch entschieden werde. Schließlich gehe es um Infrastruktur für viele Jahrzehnte.

Bewertungskriterien

Als Orientierungshilfe wurde mithilfe der Beratungsfirma Andree Consult eine Matrix erstellt. Diese gliedert sich in sechs Hauptkriterien, die in bis zu sieben Unterpunkte unterteilt sind und prozentual gewichtet in die Bewertung einfließen. Größe und Zuschnitt sind dabei mit 7,5 Prozent berücksichtigt, haben also den geringsten Einfluss. Unter der Überschrift bauplanungsrechtliche Eckdaten werden diverse rechtliche Fragen betrachtet und mit 20 Prozent gewichtet. Dazu gehört, dass keine Ausschlusskriterien vorliegen, Baurecht vorhanden oder in angemessener Zeit erzielbar ist und das Grundstück eine sechsgeschossige überirdische und eine unterirdisch verdichtete Bauweise erlaubt. Die Grundstücksbeschaffenheit als drittes Kriterium wird mit 17,5 Prozent gewichtet, Lage, Regionalität, Wohnortnähe und die Anbindung an städtisches Umfeld mit 27,5, die öffentliche Erschließung mit 15, der Grundstückskauf mit 12,5 Prozent.