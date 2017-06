Schliengen Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte legen Maschendraht auf Fahrbahn

Zu einem Vorfall in Niedereggenen hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise.

Zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, öffneten unbekannte Täter den Maschendrahtzaun einer Kirschplantage in Niedereggenen und legten ihn anschließend auf die halbe Fahrbahn der vorbeiführenden Ortsverbindungsstraße in Richtung Feuerbach.Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall, obwohl aufgrund des dortigen Kurvenbereichs besonders für Zweiradfahrer eine konkrete Unfallgefahr bestand.Bereits am 23. Mai öffneten unbekannte Täter ein Tor derselben Kirschplantage zur Fahrbahn hin, so dass ein Motorradfahrer dagegen fuhr, zu Fall kam und sich hierbei schwer verletzte.Der Polizeiposten Markgräflerland hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich zu melden (07626/977800).