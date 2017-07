Weil am Rhein Feuerwehr: Es ist eng und heiß im Container

In der Brandübungsanlage von Energiedienst Netze trainieren Feuerwehren aus dem Kreis unter realistischen Bedingungen den Ernstfall.

Weil am Rhein – Es riecht verbrannt, man sieht die Hand vor Augen nicht, es ist eng und heiß: 300 bis 600 Grad Celsius Hitze herrschen im Innern der mobilen Brandübungsanlage der Energiedienst Netze.

„Mit der Anlage bieten wir den Feuerwehren aus dem Landkreis Lörrach erneut eine besondere Trainingsmöglichkeit“, erklärt Markus Linder, Leiter Hochspannungsanlagen und Sekundärtechnik. Die Anlage stand für zwei Wochen in Weil am Rhein, teilte ED Netze mit.

Dort konnten die Feuerwehrleute die richtige Vorgehensweise beim Löschen von Bränden unter anderem an elektrischen Anlagen oder Gasleitungen üben. „Wir möchten mit der Anlage für Gefahren sensibilisieren, die an Einsatzstellen durch Strom und auch Gas entstehen können“, betont Linder. Regelmäßig unterweist ED Netze Feuerwehren, um sie auf die Gefahren und das Löschen von Bränden an unter Spannung stehenden Anlagen vorzubereiten und führt Übungen in Umspannwerken durch. Dieses Jahr hatten sich etwa 160 Feuerwehrleute zu den Übungseinheiten angemeldet.

In der mobilen Brandübungsanlage sind auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern auf eineinhalb Ebenen sieben Brandstellen installiert. So können beispielsweise Zimmerbrände oder Brände von Stromverteilerkästen sowie Gasleitungen simuliert werden. Die Bedingungen im Innern des Containers entsprechen realistischen Einsätzen. Bis zu 600 Grad Celsius Hitze, Rauch, Enge und Brandgeräusche sorgen für eine realitätsnahe Übungssituation – und das bei umweltfreundlichen Rahmenbedingungen. Der Rauch ist Wasserdampf und verbrannt wird nur Gas. Schon vor drei Jahren, als der Container in Grenzach-Wyhlen beim Naturschutzgebiet stand, hatten die zuständigen Behörden und Umweltverbände daher keine Bedenken.

Sicherheit für die übenden Feuerwehrleute gewährleisten die moderne Steuerungs- und Überwachungstechnik sowie die Fachkenntnis der Atemschutzausbilder. Die Atemschutzausbildung wird verantwortlich durch den Landkreis Lörrach nach der geltenden Ausbildungsrichtlinie durchgeführt.

„Solche professionellen Übungsmöglichkeiten nutzen wir sehr gerne“, wird sich Kreisbrandmeister Christoph Glaisner mit Blick auf die große Teilnehmerzahl in der Mitteilung zitiert. „Dank des Engagements unserer ehrenamtlichen Ausbilder und der Unterstützung durch ED Netze können wir diese Fortbildung außerdem zu Konditionen durchführen, die von allen Feuerwehren leistbar sind.“

Der Brandübungscontainer stand bei der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein und wurde von verschiedenen Feuerwehren aus dem Landkreis Lörrach genutzt. Mit dabei waren Wehrleute aus Aitern, Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Fischingen, Fröhnd, Häg-Ehrsberg, Hausen, Inzlingen, Lörrach, Malsburg-Marzell, Maulburg, Rheinfelden, Schönenberg, Schopfheim, Schwörstadt, Steinen, Todtnau, Weil am Rhein, Wittlingen, Utzenfeld, Zell im Wiesental sowie der Unternehmen BASF, DSM und Evonik.