vor 5 Stunden SK Weil am Rhein Feiertag in Frankreich: Polizei warnt vor langem Rückstau vor der Grenze

Am 8. Mai ist in Frankreich ein gesetzlicher Feiertag. Entsprechend der französischen Verkehrsvorschriften besteht an Feiertagen für Lkw mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,49 Tonnen ein Fahrverbot.