Efringen-Kirchen Familienvater überschlägt sich mit Auto: Frau und zwei kleine Kinder im Krankenhaus

Verletzt wurden die Insassen eines schweizerischen Pkw, dessen Fahrer am Samstagabend gegen 22 Uhr die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb hinter der Schutzplanke liegen. Der Mann war mit seiner Familie in Richtung Süden unterwegs, als er vom rechten Fahrstreifen auf die Überholspur wechseln wollte.Als er dabei im Rückspiegel einen deutlich schneller heranfahrenden Pkw erkannte, wechselte er rückartig wieder nach rechts und verlor dabei die Kontrolle.Seine Ehefrau und zwei kleine Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand Totalschaden. Der Unfalldienst des Verkehrskommissariats Weil hat die Unfallermittlungen aufgenommen.