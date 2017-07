Todtnau Familie aus der Schweiz verunglückt mit Auto - ein Kind schwer verletzt

In der Nacht zum Sonntag verunglückte im Oberen Wiesental eine fünfköpfige Familie aus der Schweiz mit dem Auto. Dabei wurden die Ehefrau und drei Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren verletzt, eines davon schwer.

Nach den polizeilichen Erkenntnissen fuhr die im Kanton Bern wohnhafte Familie gegen 1.50 Uhr vom Feldberg kommend talwärts in Richtung Todtnau-Fahl.Plötzlich rannte ein Reh über die Straße, worauf der am Steuer sitzende Familienvater auswich. In der Folge kam das Auto von der Straße ab und pralle gegen einen Baum.Ein hinzukommender Autofahrer leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Daraufhin eilten Polizei und Rettungsdienst zum Unfallort. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden.