Hochrhein Erst vier Wochen im Ruhestand: Früherer Schulamtsleiter Helmut Rüdlin überraschend gestorben

Der leitende Direktor des Staatlichen Schulamtes für die Landkreise Lörrach und Waldshut ist mit 65 Jahren gestorben.

Er wollte im Ruhestand viel Musik hören, mit seiner Frau durch Europa reisen, aber auch mitsprechen, wenn sein Rat gefragt ist. Dies in die Tat umzusetzen, war Helmut Rüdlin nicht vergönnt: Keine vier Wochen nach seiner Verabschiedung in den Ruhestand ist der frühere leitende Direktor des Staatlichen Schulamtes für die Landkreise Lörrach und Waldshut 65-jährig gestorben.

Geboren 1951 im Winzerdorf Auggen studierte Rüdlin nach dem Abitur an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Danach unterrichtete er in Laupheim an einer Schule für Lernbehinderte und fand so den Weg in die Sonderpädagogik. Zum Schuljahr 1979/80 stellte er – inzwischen verheiratet – einen Versetzungsantrag und kam an die Eichendorfschule Rheinfelden. Mit der Eingliederung der Schulämter in die Landratsämter 2005 wurde er zunächst Leiter des dortigen Fachbereichs und mit dessen neuerlichen Verselbständigung 2009 Amtsleiter.

Bei seiner Verabschiedung in Rheinfelden Ende März wurde Rüdlin fachlich als Macher und Könner gewürdigt, der überzeugen und mitreißen konnte. Weggefährten erinnerten an seine Begeisterung und Hartnäckigkeit bei der Förderung benachteiligter Kinder. Als noch niemand von Inklusion sprach, wollte sie Rüdlin bereits umsetzen, hieß es. Die im Schulwesen öfters um sich greifende Reformitis habe Rüdlin immer wieder auf die Beine gestellt.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 4. Mai, 14.30 Uhr, in der Friedhofskapelle in Rheinfelden statt.