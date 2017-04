Kreis Lörrach Entscheidung gefallen: Zentralklinikum kommt nach Lörrach

Am Mittwochabend hat der Kreistag über den Standort des Zentralklinikums entschieden. Im Raum standen Lörrach-Entenbad, Schopfheim-Gündenhausen und Rheinfelden-Herten. Nach längerer Diskussion fiel die Entscheidung auf Lörrach.

Lörrach bekommt den Zuschlag für das neue Zentralklinikum im Kreis. Am Mittwochabend stimmte der Kreistag nach mehr als dreistündiger Diskussion mit 42 zu neun Stimmen bei einer Enthaltung für den Standort Lörrach-Entenbad. Die Abstimmung fand geheim statt.In einer Bewertungsmatrix nach unterschiedlichen Kriterien wie Lage, Regionalität und städtische Anbindung hatte Lörrach die höchste Punktzahl erhalten (86,2), Schopfheim (78,9) und Rheinfelden (75,5) folgten mit etwas Abstand. Unterschiede gab es vor allem bei den Grundstückskosten. Sie liegen in Lörrach bei geschätzten 12,5 bis 13,5 Millionen Euro. In Rheinfelden wurden 9,1 bis 10,1 Millionen Euro, in Schopfheim 7,2 Millionen Euro errechnet.