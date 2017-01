Kreis Lörrach Eklige Funde: 30 Kilogramm stinkende Schlachtabfälle auf Feld entsorgt

Dem Landratsamt Lörrach werden regelmäßig Funde von Schlachtabfällen in Feld, Wald und Wiese gemeldet.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Diese unsachgemäße Entsorgung ist verboten, verursacht Kosten, gefährdet Wildtiere und ist den Mitmenschen und der Landschaft gegenüber rücksichts- und respektlos. Der Fachbereich Veterinärwesen des Landratsamtes Lörrach hofft auf die Mithilfe der Bürger, um Verursacher ausfindig zu machen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung muss über die Sammelstelle Orsingen erfolgen, telefonisch erreichbar unter 07774/93390.Stoßen spielende Kinder auf abgeschnittene Klauenbeine oder Fellstücke, sind diese unverhofften Funde auf ihre Art grausig. In einem jüngsten Fall fanden ein Spaziergänger und sein Hund in einem Schilffeld oberhalb der Ortschaft Egringen Felle, Eingeweide sowie abgetrennte Pfoten und Köpfe von einem Dutzend Kaninchen.Da der Verursacher unbekannt war, musste letztlich ein Mitarbeiter aus dem Veterinärwesen die Tierkörperteile einsammeln. Dabei kamen etwa 30 Kilogramm stinkende Schlachtabfälle zusammen, die in dem Feld verteilt gefunden wurden.Die unsachgemäße Tierkörperbeseitigung stellt einen größeren Schaden dar, als lediglich eine Ordnungswidrigkeit, teilt das Landratsamt mit. Von Schlachtabfällen können Krankheiten und sogar Seuchen ausgehen, sodass sie eine große gesundheitliche Gefahr für Tiere, beispielsweise Wildsäue und Rehe, bedeuten.