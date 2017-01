Basel Eis fällt vom Dach: Grenzacherstrasse wegen Feuerwehreinsatz einspurig gesperrt

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Freitagmittag die Grenzacherstrasse stadtauswärts Richtung Deutschland vorübergehend sperren müssen.

Grund ist ein Einsatz der Betriebsfeuerwehr Roche beim Bau 1 (Roche-Turm). Dort hatten sich aufgrund des einsetzenden Tauwetters kleinere Eispartikel von der Fassade gelöst. Es wurde niemand verletzt.Wegen der Sperrung leiteten die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) die Busse der Linien 31 und 38 in Fahrtrichtung Hörnli/Wyhlen Siedlung via Wettsteinallee um.Die Haltestelle Hoffmann-La Roche kann in diese Richtung nicht bedient werden. Die Betriebsfeuerwehr der Roche bot zu Beginn des Einsatzes vorsorglich die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt auf, diese musste dann aber nicht unterstützend tätig werden.Die Sperrung bleibt bis zum Abschluss des Einsatzes der Betriebsfeuerwehr Roche bestehen.