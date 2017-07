Binzen Ein Hauch von Wilder Westen erwartet Besucher beim Country-Fest in Binzen

Die texanische Country-Größe Kim Carson spielt am Wochenende beim 16. Country-Fest im „Schwanen“ in Binzen.

In der Kandertalgemeinde Binzen gibt es eine breite Palette an Gasthäusern. Eines davon und das seit über 200 Jahren ist der „Schwanen“, Ortsbild-prägende Liegenschaft am Ortseingang vom Dreispitz her. Betrieben wird das seit 1960 in Familienbesitz befindliche Hotel-Restaurant von der Familie Ute und Ralph Hanke. Sie bieten nicht nur Markgräfler Küche gutbürgerlichen Zuschnitts und bodenständige Gastfreundschaft, sondern seit vielen Jahren auch ein sommerliches Musik-Ereignis, das Country-Fest.

Am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juli, ist es wieder soweit und findet das bereits 16. Country-Fest im „Schwanen“ statt. Gaststar am Freitag ist die Countryband Klapping Bones aus Müllheim. Sie spielt viele Eigenkompositionen, aber auch Klassiker aus dem breiten Repertoire von klassischem Country bis hin zu Country-Rock mit Blues-und Soul-Elementen.

Eine „alte Bekannte“ bei den Binzener Country-Festivals ist die texanische Country-Größe Kim Carson. Sie war schon zehn Mal beim Binzener Country-Event zu hören, setzte zuletzt zwei Jahre aus und verspricht in diesem Jahr wieder ein echtes Highlight zu werden. Kim Carson, seit Jahren ganz vorne in den US-Country-Charts, wird begleitet von ihrer Band The Real Deal.

Mit der akustischen und der elektrischen Gitarre, mit Mundharmonika und Tambourin, Drums und Keyboards wird das Quartett die sicher wieder zahlreich in Cowgirl- und Cowboy-Kluft kommenden Besucher begeistern. Das Konzert-Repertoire umfasst Eigenkompositionen von Kim Carson genauso wie Klassiker der Country-Musik vom klassischen Country über poppige oder balladeske bis hin zu durchaus rockigen Songs. Einlass und Bewirtungsbeginn ist an beiden Tagen bereits um 18 Uhr; die Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Die Familie Hanke bittet um Spenden für „Kinder unterm Regenbogen“, eine Organisation, die bedürftigen Kindern hilft. An beiden Tagen gibt es Westernspezialitäten wie Spare-Ribs, Steaks, Westernkartoffeln sowie eine Western-Bar. Die Veranstaltung findet im überwiegend überdachten Gartenrestaurant des „Schwanen“ statt, wo die Hankes und ihr Team selbstverständlich für Country-Deko als passendem Rahmen sorgen werden.

