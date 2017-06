Lörrach Drogenberatung: Kiffer sind in der Mehrzahl

Drogenberatung: Kiffer sind in der Mehrzahl

Die Klientel der Lörracher Drogen- und Jugendberatungsstelle (Drobs) des Arbeitskreises Rauschmittel wandelt sich. 2016 bildeten erstmals nicht mehr Heroinkonsumenten und Substituierte die größte Gruppe, sondern Cannabiskonsumenten

Lörrach (gra) Die Klientel der Lörracher Drogen- und Jugendberatungsstelle (Drobs) des Arbeitskreises Rauschmittel (AKRM) wandelt sich: 2016 bildeten erstmals nicht mehr Heroinkonsumenten und Substituierte die größte Gruppe, sondern Cannabiskonsumenten, landläufig Kiffer genannt. Mit steigender Lebenserwartung werde man sich verstärkt dem Thema „Sucht im Alter“ zuwenden, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichtes.

Die Drobs betreute im vergangenen Jahr 215 Menschen mit der Primärdiagnose Cannabisabhängigkeit und 209 Opiatkonsumenten. Diese Verschiebung bedeute aber nicht, dass im Landkreis deutlich mehr Kiffer die Hilfe der Drobs suchten, erklärte deren Leiter Frank Meißner. Vielmehr sei deren Zahl ziemlich stabil, die der Opiatkonsumenten aber rückläufig. Allerdings sei seit einigen Jahren durchaus ein Trend zu beobachten weg von stark beruhigenden Suchtmitteln zu aufputschenden Substanzen.

2016 suchten insgesamt 922 Menschen die Hilfe der Drobs. Der überwiegende Teil kommt aus den Städten Lörrach (302), Weil am Rhein (113), Schopfheim (113) und Rheinfelden (85). 40 Betreute kamen aus Grenzach-Wyhlen, 41 aus Steinen. Dass 687 Hilfesuchende zwei und mehr Kontakte zur Beratungsstelle hatten, belege die hohe Akzeptanz von Mitarbeitern und Angeboten, erläuterte Meißner. Aufs Ganze gesehen sinkt die Zahl der Klienten aber leicht. Für den Drobs-Leiter ist das „ein gesunder Prozess“.

2014, als die Drobs nach dem neuen Konzept erstmals für alle Konsumenten illegaler Drogen im Landkreis zuständig war, verzeichnete sie einen erhöhten Zulauf und zählte 1107 Klienten. Damit sei das Personal aber überlastet gewesen, erläutert Meißner. Inzwischen sei wieder ein leistbares Niveau erreicht. Neben dem Inhaltlichen komme es in der Suchthilfe entscheidend auf das Angebot der Beziehung an. Bei mehr als 1000 Klienten pro Jahr leide dessen Qualität.

67 Klienten vermittelte die Beratungsstelle 2016 in eine Entgiftungsbehandlung. Trotz 40 Anträgen absolvierten nur 15 (gegenüber 28 im Vorjahr) eine stationäre Therapie. Mit der rückläufigen Nachfrage bestätige sich im Landkreis Lörrach ein bundesweiter Trend, weiß Meißner. Der bleibt nicht ohne Folgen: Reha-Einrichtungen reduzieren Betten, fusionieren oder werden geschlossen. Höhepunkt für die Drobs war 2016 der zehnte Geburtstag des Projektes KiSEL, das inzwischen 128 Kinder aus suchtbelasteten Familien betreut hat. Schwieriger als erwartet fällt es, eine neue Gruppe für junge Erwachsene, die den etablierten KiSEL-Gruppen entwachsen sind, ins Laufen zu bekommen.

Hier sei Geduld und gezielte Werbung gefragt. Der Bedarf sei da, ist Meißner überzeugt. Ähnliches gilt für das Projekt „BuddyCare“, das Drogenabhängige soziale Kontakte außerhalb der Szene ermöglichen soll: Die Drobs hatte mehr als Ehrenamtliche als Teilnehmer. „Wir haben die Ängste und die Schamgefühle unserer Klientel unterschätzt“, räumt Meißner ein. „Wir brauchen einen langen Atem.“ Der wird auch „Sucht im Alter’“ notwendig sein. Mit der dank Substitution gestiegenen Lebenserwartung von Opiatabhängigen rückt das Thema zunehmend in den Blickpunkt. Mit dem Alter steigt der Betreuungsaufwand, weiß Suchttherapeut Robert Bischoff: Die Menschen müssen zu Hause aufgesucht und im Alltag unterstützt werden. Mit dem Ambulant Betreuten Wohnen habe der Landkreis einen Einstieg ermöglicht, ergänzt Meißner.

Auf diese Klientel müssen sich auch Pflegeheime einrichten. Die Drobs will nämlich pflegebedürftige Suchtkranke im Sinne der Teilhabe nach Möglichkeit in bestehende Einrichtungen integrieren. Als Bindeglied könnte sich Meißner ein Betreutes Wohnen in der Gruppe vorstellen. Das sei aber Zukunftsmusik.