vor 2 Stunden Ralph Lacher Hausen im Wiesental Das bietet das Blasmusikfest in Hausen im Wiesental

Die Hebelmusik Hausen veranstaltet am Sonntag ihr traditionelles Blasmusik-Fest mit Oldtimertreffen sowie einem Bauernmarkt in Hausen im Wiesental. Was alles geboten ist, erfahren Sie hier.