Basel Chemieunfall bei Nestlé in Basel - zwei Mitarbeiter im Krankenhaus

Auf dem Gelände der Firma Nestlé in Basel ist es am Donnerstagvormittag zu einer Havarie gekommen. Salpetersäure lief aus einem Container aus.

Am Donnerstag kurz vor 11 Uhr kam es bei der Firma Nestlé in der Mauerstrasse zu einer Chemiehavarie, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt. Zwei Arbeiter wurden zur Kontrolle in die Notfallstation eingewiesen.Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Arbeiter im Untergeschoss des Gebäudes mit einem Gabelstapler unterwegs war. In einem speziellen Chemielagerraum lud er einen Container auf, in welchem sich Salpetersäure befand.Aus noch unbekannten Gründen kippte der Container vom Gabelstapler und wurde dadurch beschädigt. In der Folge liefen etwa zwei Drittel des Containers mit 40-prozentiger Salpetersäure aus. Die Flüssigkeit lief in einen als Auffangbecken konstruierten Raum.Kurze Zeit später war die Berufsfeuerwehr vor Ort und konnte die Säure abpumpen. Das Gebäude musste nicht evakuiert werden, jedoch wurde die Mauerstrasse während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.Der Arbeiter und ein Kollege wurden zur Kontrolle in die Notfallstation eingewiesen. Der genaue Hergang der Havarie ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Sanität der Rettung Basel-Stadt, ein Notarzt, die Industriefeuerwehr Regio Basel sowie das Gewässerschutzamt. Messungen und Abklärungen durch den Chemiefachberater ergaben, dass keine Gefahr für die Umwelt bestand.