Lörrach Can Dündar: Integration neu denken

Lörrach (seh) Noch nie musste der Werkraum Schöpflin für eine Veranstaltung so intensive Sicherheitsvorkehrungen treffen wie bei dem Abend mit dem türkischen Journalisten Can Dündar am Donnerstag. Das Interesse an dem ehemaligen Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet, der in seiner Heimat in Abwesenheit zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde, war enorm.

Auf dem Podium saß auch David Schraven, Gründer des Recherchebüros Correctiv, mit dem Dündar in Deutschland zusammenarbeitet. Tim Göbel, Geschäftsführer der Schöpflin-Stiftung, und die künstlerische Leiterin Birgit Degenhardt moderierten den eindrucksvollen Abend, der Teil war der Werkraum-Reihe „Lichterloh!“. In der Reihe geht es um „alternativlose Fakten“ und die Gefährdung der Demokratie – der Abend mit Dündar, der trotz schwieriger persönlicher Lage vehement eintritt für Pressefreiheit und eine offene Gesellschaft, passte perfekt in diesen Rahmen.

Weil auch viele Bürger mit türkischen Wurzeln gekommen waren, lief die Veranstaltung nicht in deutscher und englischer, sondern in deutscher und türkischer Sprache. Türkan Karakurt, SPD-Stadträtin aus Freiburg, übernahm spontan und bravourös das Übersetzen. Wie bereits beim Vorgespräch mit Journalisten ging es auf dem Podium und bei der Diskussion um ein breites Spektrum an Themen. Woher er die Kraft nehme, weiterzumachen, wurde Dündar etwa gefragt, der in Kooperation mit Correctiv die Online-Plattform Özgürüz („Wir sind frei“) gründete. Es sei seine Pflicht als Journalist und ein „Kampf für die Zukunft“, sagte er. Zwar wurde die Plattform in der Türkei gesperrt, bevor der erste Artikel zu lesen war. Doch wer wolle, finde schon Wege.

Dündar erinnerte auch daran, dass die Türkei „das größte Journalisten-Gefängnis der Welt“ sei. 149 Kollegen saßen bereits ein, bevor Deniz Yücel verhaftete wurde. Redeverbote spielten Erdogan in die Hände Dündar beklagte, dass die deutsche Regierung erst massiv interveniert habe, als ein Journalist mit deutschem Pass betroffen war. Weil Yücel vorgeworfen werde, er sei Terrorist und Agent, äußerte sich Dündar pessimistisch, was die baldige Freilassung des Welt-Korrespondenten angeht. Dennoch sei der Kampf für Presse- und Meinungsfreiheit eine Botschaft sowohl an die inhaftierten Kollegen als auch an die Erdogan-Regierung. Angesprochen auf die Redeverbote für türkische Politiker in Europa sagte Dündar, er hätte sich gewünscht, das wäre anders gelaufen. Unter anderem deshalb, weil die Verbote Erdogan in die Hände gespielt hätten. Auch das bevorstehende Referendum, dessen Ausgang in Dündars Augen offen ist, war natürlich Thema. Viele befürchteten Manipulationen, doch die Abstimmung werde gut beobachtet. Was passiere, wenn Erdogan verliere, sei offen. Aber „ein starkes Nein würde sehr viel Bewegung in der Türkei auslösen“, so Dündar.

Ohnehin zeigte er sich für die Zukunft seines Landes optimistisch. Die größte Gefahr sei gegenwärtig, dass man sich fremd werde. Dabei sei Integration das Gebot der Stunde. Auch Deutschland müsse „Integration noch einmal neu denken“, so Dündar. Denn natürlich ging es auch um das Verhältnis der Deutschtürken zu Deutschland und Erdogan. Viele von ihnen hätten sich hier immer zurückgesetzt gefühlt, sagte Dündar. Erdogan gebe ihnen Selbstwert und Identität. Fragen bezogen sich auf den Moscheeverein Ditib (Dündar: „Eine Propagandamaschine der türkischen Regierung“), den EU-Beitritt („Eine verpasste Chance“), auf die Gülen-Bewegung („Nicht besser als Erdogan“), die Opposition in der Türkei („Der Opposition geht es gut. Sie wird im Gefängnis gut versorgt“), die Kurden und vieles andere.

Die Diskussion mit dem gut informierten Publikum, der viel Raum gegeben wurde, war so intensiv wie das Podiumsgespräch. Wie sehr die Türkei Deutschland angeht, betonte auch David Schraven. Es gelte, die Polarisierung zu überwinden, die kaum je so ausgeprägt war wie zur Zeit. Und die Erdogan gezielt befördere.…