Lörrach Bundestagskandidat Jonas Hoffmann hat seine Zeit in Afghanistan politisiert

Die Bundestagskandidaten im Wahlkreis Lörrach-Müllheim im persönlichen Fragebogen. Heute: Jonas Hoffmann (SPD).

Politik begeistert mich, da...

hier Weichen für die Zukunft gestellt werden und in Krisensituationen Leid verhindert werden kann.

Politisiert hat mich...

meine Zeit in Afghanistan als Entwicklungshelfer und die Entwicklungen der letzten Jahre: Fremdenfeindlichkeit, das Verbreiten von Angst und das Auseinanderdriften der Gesellschaft.

Es ist ein Vorurteil, dass Politiker...

faul sind. Ich kenne keinen Abgeordneten, der nicht mindestens 60 Stunden die Woche arbeitet.

In den Bundestag will ich, um...

für mehr Gerechtigkeit bei Einkommen und Vermögen zu kämpfen, Angstmachern und Demagogen entgegenzutreten und die Entwicklungen der veränderten Arbeitswelt so zu gestalten, dass alle davon profitieren.

Wenn es nicht klappt, dann...

werde ich mit meiner Frau gemeinsam in den Urlaub fahren und wieder mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen und mich weiter engagieren.

Nennen Sie einen Grund, warum Wähler Sie wählen sollten...

Wenn eine Wählerin oder ein Wähler feststellt, dass bei mir die größte inhaltliche Schnittmenge vorhanden ist und mir glaubt, dass ich es ehrlich meine, ist dies der Grund mich zu wählen.

Die Bezahlung von Bundestagsabgeordneten halte ich...

für ok, ich finde aber, dass Abgeordnete in die gesetzliche Rente integriert werden sollten.

Mein wichtigstes Utensil im Wahlkampf ist...

mein Smartphone, gefolgt von meinem Sakko und meinem roten Buch für Notizen.

Besonders gut an mir gefallen mir...

meine Frau und meine grauen Haare.

Frustrierend finde ich, dass...

viele Menschen alles so lange so lassen wollen wie es ist, bis es zu spät ist. Oft ist es dann nur mit viel höherem Aufwand möglich die Dinge anzupacken.

Mein Lieblingsort im Wahlkreis Lörrach-Müllheim ist...

der Lindenplatz auf dem Tüllinger.

Ein Freund darf mich kritisieren, weil...

Kritik das Frühstück von Helden ist, sagt Ken Blanchard. Gutes Feedback ist der beste Weg vorwärtszukommen und schützt vor „blinden Flecken“. Daher lasse ich mich gerne kritisieren – von jedem.

Mit einer Million Euro würde ich...

einen Teil abgeben, einen Teil anlegen und einen Teil ausgeben. Vielleicht eine Altbauwohnung in Lörrach kaufen.

Wenn ich noch einmal 20 Jahre alt wäre, würde ich...

so ziemlich das Gleiche machen, aber früher anfangen Sport zu treiben.

Die für mich wichtigste Erkenntnis des vergangenen Jahres war, wie...

man auf Fotos halbwegs ordentlich lächelt.

Ich starte in den Tag, indem ich...

den Wecker ausstelle, mich beeile, den Zug zu erreichen, im Normalfall um 6.30 Uhr, da Kaffee trinke und was Süßes esse.

Entspannen kann ich am besten mit...

sehr guten Freunden bei einem guten Wein, Grauburgunder oder Primitivo.

Ich will im Leben unbedingt...

einmal auf die Andamanen reisen.

Wenn ich mit einem Mitbewerber um das Direktmandat essen gehen muss, dann mit...

Herrn Fuhl, um ihm zu erklären, dass die Politik, die er vertritt, die schlechteste Zukunft für seine Kinder und Enkel bedeutet, dass mich jedes Mal, wenn ich am alten Jüdischen Friedhof in Lörrach vorbeilaufe und die umgetretenen Grabsteine sehe, die Taten und das Nichtstun meiner Urgroßeltern beschämen, dass nicht in meinem Kopf geht, wie es aushaltbar ist, für eine Partei anzutreten, in der immer wieder Nationalismus und Antisemitismus auftauchen, dass wenn wir Ablehnung und Hass gegen Muslime, Asylsuchende oder Homosexuelle zulassen, diese auch Juden gegenüber wieder salonfähig werden.

Am 24. September werde ich...

zum Gottesdienst gehen, wählen, dann der Dinge harren und am Abend freue mich auf die Wahlparty im SAK.

Zur Person

Jonas Hoffmann, 32, ist der Bundestagskandidat der SPD. Der IT-Leiter und Projektmanager kandidiert das erste Mal für den Bundestag. Erfahrungen sammelte er dafür unter anderem in der in der kirchlichen Jugendarbeit und Studierendenvertretung der Dualen Hochschule am Standort Lörrach.