Lörrach Bundestagskandidat Gerhard Zickenheiner will 100 Jahre alt werden

Die Bundestagskandidaten im Wahlkreis Lörrach-Müllheim im persönlichen Fragebogen. Heute: Gerhard Zickenheiner (Grüne).

Politik begeistert mich, weil...

ich gerne gestalte.

Politisiert hat mich...

der Widerspruch zwischen politischen Entwicklungen und meiner persönlichen Überzeugung – früher die Atomkraftdiskussion, später die Fehlentwicklung in der Landwirtschaft und dann das Unvermögen der letzten Regierungen, die Energiewende umzusetzen. Jetzt will ich für meine Ziele im Bund einstehen.

Es ist ein Vorurteil, dass Politiker...

allesamt Theoretiker sind. Ich bringe 30 Jahre Praxiswissen im Bauwesen und regionaler Entwicklung ein.

In den Bundestag für den Wahlkreis will ich, um...

die Region zu vertreten. Drei Themen bilden dabei einen Schwerpunkt: klimagerechte Energie- und Verkehrswende, lebenswerte Städte und Dörfer mit günstigem Wohnraum, eine Agrarwende, die regionaler, gesunder Produktion den Vorzug gibt. Zudem stehe ich für soziale Sicherung und Chancengleichheit.

Wenn es nicht klappt, dann...

klappt es nächstes Mal, an meinen Themen bleibe ich eh dran.

Nennen Sie einen Grund, warum Wähler Sie wählen sollten...

Weil die Grünen als Korrektiv für CDU oder SPD, zum Beispiel in Sachen Klima, unerlässlich sind. Die Zweitstimmen für die Grünen bringen mich mit meinem sehr guten Listenplatz in den Bundestag.

Die Bezahlung von Bundestagsabgeordneten halte ich...

für fair. Ein Abgeordneter ist quasi immer in Abrufbereitschaft. Meine Wahrnehmung bezüglich der Abgeordneten, die ich kenne: Es ist ein 200-Prozent-Job, der wenig Zeit für Privates lässt.

Mein wichtigstes Utensil im Wahlkampf ist...

mein Handy und dessen Ladegerät.

Besonders gut an mir gefällt mir...

meine Neugier und meine unbedingte Begeisterung als Basis für die Zielstrebigkeit, wenn ich etwas erreichen will.

Frustrierend finde ich...

die vielen Hassposts auf Facebook und das Wissen, dass ich nur mit einem sehr kleinen Teil dieser Menschen jemals in ein Gespräch kommen werde.

Mein Lieblingsort im Wahlkreis ist...

meine Apfelweide, der Lörracher Marktplatz, der Belchen. Ich wähle je nach Stimmung aus.

Ein Freund darf mich kritisieren, weil...

mir die Kritik von jemandem, der mich gut kennt, wertvoll ist. Ich bin froh um die Außenperspektive von Freunden.

Mit einer Million Euro würde ich...

eine kleine Stiftung starten und aus meiner langen Liste der noch offenen Projektideen eines aufleben lassen, zum Beispiel die Realisierung eines Startup-Centers mit Gründungskapital für Kleinunternehmer.

Wenn ich noch einmal 20 Jahre alt wäre, würde ich...

wieder ein Studium abbrechen, wenn’s nicht zu mir passt, in einer Bar jobben, in der ich mit Gleichaltrigen Zukunftspläne schmiede, Feuerspucken lernen, verrückte Fahrzeuge bauen, viel reisen. Also mit Ausnahmen das, was ich getan habe.

Die für mich wichtigste Erkenntnis des vergangenen Jahres war...

Ich möchte in den Bundestag!

Ich starte in den Tag mit...

Milchkaffee, Honig- und Marmeladenbrot mit Zeitungen, dabei den Obststeller für meine große Liebe nicht vergessen.

Entspannen kann ich am besten...

auf dem Land bei unseren Schafen und Ziegen.

Ich will im Leben unbedingt...

100 Jahre alt werden. Ich habe noch sehr viel vor.

Wenn ich mit einem meiner Mitbewerber um das Direktmandat essen gehen muss, dann mit...

Herrn Fuhl, ungern zwar, aber da besteht der mit Abstand größte Diskussionsbedarf. Mit allen andern mit Vergnügen.

Am Morgen des 24. September werde ich...

wahrscheinlich ziemlich müde sein, seit langem zum ersten Mal wieder joggen gehen, ausgedehnt frühstücken, Zeit nehmen für meine Frau, die sehr zurückstecken muss im Wahlkampf.

Zur Person

Gerhard Zickenheiner, 56, ist der Bundestagskandidat der Grünen. Der Architekt und Regionalentwickler ist ein klassischer Quereinsteiger in die Politik, baut da nicht zuletzt auf seine praktischen Erfahrungen und sagt, Politik ist „die Kunst, aus dem Diskurs heraus konsensorientiert die Zukunft zu gestalten“.