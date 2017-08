Schliengen Bürger erhalten Anrufe falscher Polizeibeamter

Am späten Dienstagabend erhielten etliche Bürger der Gemeinde Schliengen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Anrufe begannen kurz vor 22.30 Uhr und dauerten bis Mitternacht. Der Polizei sind bisher zehn Fälle bekannt.

Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten, ihre Gesprächspartner auszufragen und an Informationen über Wertsachen zu gelangen. In einem Fall zeigte es die Rufnummer 0110 an.Die Angerufenen waren in Anbetracht der Umstände misstrauisch. Sie handelten richtig und fragten kritisch nach oder legten gleich auf.Hinter den Anrufen steckt das sogenannte "Call-ID-Spoofing" und ist krimineller Natur. Hierbei wird mittels technischer Manipulation die angezeigte Nummer des Anrufers verändert.Auf dem Display des Angerufenen kann somit auch die Telefonnummer echter Polizeidienststellen erscheinen. Die Polizei rät, sich grundsätzlich von der Echtheit des Anrufers zu überzeugen, dessen Dienstelle zu erfragen und dort zurückzurufen.