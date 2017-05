Todtnau Bremsmanöver sollen Brücke auf der Notschreistrecke schonen

Wegen schadhafter Fahrbahnübergänge gelten auf der L 126 in Todtnau nur 30 Kilometer pro Stunde.

Seit einigen Tagen müssen Autofahrer auf der Landesstraße L126 (Notschreistrecke) stark abbremsen: Verkehrsschilder fordern kurz vor der Silberberghalle in Todtnau, nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde zu fahren. Sonst sind dort 80 Kilometer pro Stunde erlaubt. Der Grund fürs Tempolimit sind Schäden an der Brückentechnik.

Die Brücke aus dem Jahr 1971 steht eigentlich gut da, vor einigen Jahren erhielt sie einen neuen Fahrbahnbelag. Doch bei einer Routineprüfung wurden Schäden an der Spannbetonbalkenbrücke festgestellt, genauer: an den Fahrbahnübergängen. Das sind jene Bereiche, die auf Ausdehnungen etwa bei hohen Temperaturen oder bei der Belastung durch schwere Lastwagen reagieren, erklärt Manuel Hartmann, der in der Bauwerksverwaltung des Regierungspräsidiums in Bad Säckingen für die Brücke zuständig ist. Das Tempolimit soll nun eine übermäßige Belastungen der schadhaften Stahlteile verhindern. Die Sicherheit der Autofahrer sei aber jederzeit gewährleistet, auch wenn sie schneller über das Bauwerk fahren sollten. Das kann leicht passieren, da man bergab, also von Aftersteg kommend, ordentlich Schwung hat. Das Bremspedal muss folglich kräftig getreten werden, um die 30 Kilometer pro Stunde zu erreichen.

Die eigentliche Geduldprobe steht Autofahrern aber erst noch bevor: Denn wenn die stählernen Fahrbahnübergänge ausgetauscht werden, rechnet Manuel Hartmann mit einer vier- bis sechswöchigen Vollsperrung der L 126 an der Stelle. Der Verkehr muss dann durch die Stadt Todtnau hindurch geleitet werden; die genaue Umleitungsstrecke wird die Stadtverwaltung mit der Bauwerksverwaltung in Bad Säckingen noch festlegen. Geplant ist das Bauvorhaben, das auch Arbeiten am Beton vorsieht, in der zweiten Jahreshälfte 2017. Berücksichtigt man, dass bei Frost nicht gearbeitet werden kann, dürfte die Sperrung also irgendwann zwischen August und November erfolgen.

Der Auftrag ist zwar noch nicht an eine Baufirma erteilt, aber das Geld steht im Haushalt der Straßenverwaltung bereit. „Wir sind optimistisch, dass wir eine Baufirma finden“, sagt Manuel Hartmann. Es wird mit Baukosten im oberen fünfstelligen Bereich gerechnet. Dass die Brückenübergänge nach über 45 Jahren schlapp machen, überrascht den Bauexperten des Regierungspräsidiums nicht. Bei großen Temperaturunterschieden und viel Schwerlastverkehr könne dies durchaus der Fall sein.

Bei der letzten Messung im Jahr 2010 wurden rund 3000 Fahrzeuge gezählt (darunter fünf Prozent Schwerverkehr). Zum Vergleich: Auf der B 317 in Schönau fahren durchschnittlich 8200 Fahrzeugen pro Werktag, registrierte die Zählstelle im Februar.