Birsfelden/Schweiz Bombenalarm: Straße in Birsfelden wegen gefährlichem Gegenstand gesperrt

Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist am Mittwochnachmittag die Hauptstrasse von Birsfelden (Kanton Basel-Landschaft) vollständig gesperrt worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Mittwoch, 30. August, um 15.30 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft eine Meldung ein, dass in Birsfelden, in einem Gebäude an der Hauptstrasse ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden worden sei. Dies teilt die Kantonspolizei mit.

In der Folge wurde das gesamte Gebäude durch die Polizei Basel-Landschaft evakuiert und das Gebiet weitläufig abgesperrt.Der verdächtige Gegenstand wird derzeit von Sprengstoffspezialisten der Kantonspolizei Bern untersucht.Vor Ort im Einsatz stehen rund 60 Personen verschiedener Einsatzkräfte der Polizei Basel-Landschaft, des Grenzwachtskorps Basel, der Feuerwehr Birsfelden, des Feuerwehr-Inspektorates Basel-Landschaft sowie der Sanität Basel.Es kommt zu weiträumigen massiven Verkehrsbehinderungen und langen Wartezeiten. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste auch die Hauptstrasse in Birsfelden mit Tramlinie komplett gesperrt werden.