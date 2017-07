Steinen Bewaffneter Überfall auf Geschäftsinhaber - Täter erbeutet Uhr und goldene Halskette

Am Montagnachmittag kam es im Ortszentrum von Steinen zu einem Überfall auf einen Geschäftsmann. Dieser hielt sich um 15.20 Uhr in seinem Büro auf, als plötzlich eine vermummte Person eintrat.

Die vermummte Person war mit einem Messer bewaffnet und forderte in gebrochenem Deutsch die Uhr und die Halskette des Opfers. Dies berichtet die Polizei.Nachdem der Täter beides erhielt, rannte er aus dem Büro und flüchtete mit einem bereitstehenden Fahrrad in Richtung Kanderner Straße. Der Überfallene setzte dem Flüchtenden nach, verlor ihn aber rasch aus den Augen.Das Opfer blieb unverletzt, stand aber unter dem Eindruck des Geschehenen. Die Polizei fahndete mit allen verfügbaren Streifen nach dem Täter und kontrollierte mehrere Personen. Der Täter befand sich nicht darunter.Er wurde wie folgt beschrieben: vermutlich jüngere Person, ca. 1,65 Meter groß, dunkle Kleidung, Gesicht mit Tuch/Sturmhaube und Sonnenbrille verdeckt, Jeans, graues Oberteil, führte Herrenrad mit sich.Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung, wer die beschriebene Person zwischen 15.10 und 15.45 Uhr im Ortskern/Eisenbahnstraße bzw. in der näheren Umgebung gesehen hat oder wem sie aufgefallen ist.Kripo Lörrach, 07621/176-0.