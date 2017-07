Kreis Waldshut/Kreis Waldshut Bereit für den Lehrerberuf: 54 Lehramtsanwärter erhalten Staatsexamen

54 Lehramtsanwärter wurden am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Lörrach feierlich verabschiedet. Jasmin Kassner und Stefanie Scheuffele wurden für ihr Prädikatsexamen mit der Traumnote 1,0 besonders gewürdigt.

Lörrach/Kreis Waldshut – 54 Lehramtsanwärter wurden am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Lörrach feierlich verabschiedet. Seminarleiter Xaver Anders betonte die Herausforderungen, denen sich die Lehramtswärter in ihrer Ausbildung erfolgreich gestellt hatten, wies aber auch darauf hin, welche weiteren Herausforderungen auf sie zukommen werden. Sei es Ganztagsschulen, Inklusion, geflüchtete Menschen, Lehrermangel – mit der Haltung „Alle Schüler sind uns willkommen“ und der Bereitschaft Kinder zu begleiten und ihnen schulische Bildung angedeihen zu lassen, werden die jungen Lehrer diese Mammutaufgaben bestimmt erfolgreich meistern, zeigte sich der Seminarleiter überzeugt.

Die stellvertretende Schulamtsleiterin Katharina Haag beglückwünschte die Lehramtsanwärter zu ihrem Zweiten Staatsexamen und freute sich mit ihnen, dass so gut wie alle eine Stelle im September antreten werden. Zudem wies sie auf noch unbesetzte Stellen hin, heißt es in der Pressemitteilung des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung Lörrach. Alle Anstrengungen des Lehrerberufes werden durch den Wert und die Sinnhaftigkeit der Arbeit mit Kindern aufgewogen. Sie bedankte sich bei den jungen Menschen, dass sie diesen tollen Beruf gewählt haben.

Jasmin Kassner und Stefanie Scheuffele wurden für ihr Prädikatsexamen mit der Traumnote 1,0 besonders gewürdigt, weitere 15 für sehr gute Leistungen gelobt. Die beiden Seminarsprecherinnen des „alten“ Kurses blickten in gereimter Form humorvoll und doch auch mit kritischem Blick auf die vergangenen eineinhalb Jahre zurück und schlossen mit einem Dank.

Ihre beiden Nachfolgerinnen gratulierten dem alten Kurs und wünschten ihnen alles Gute. Für die kommenden herausfordernden Zeiten hatte der neue Kurs für jeden ein kleines Notfallpaket zusammengestellt, das an einem bunten Luftballon hing. Diese wurden in Anschluss in den Himmel entsandt.