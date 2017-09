Hochrhein Bauwerke und Anlagen öffnen sich an den Europäischen Tagen des Denkmals

Das zweite Septemberwochenende steht europaweit im Zeichen der Denkmäler. Wir geben einen Überblick über die Veranstaltungen am Hochrhein.

Der Termin ist seit Jahren fix. Das zweite Septemberwochenende steht europaweit im Zeichen der Denkmäler. Inzwischen beteiligen sich rund 50 Staaten an den Europäischen Tagen des Denkmals, auch in der Region gibt es zur 24. Auflage am 9. und 10. September zahlreiche Aktionen. Das Motto lautet heuer „Macht und Pracht“. Der Kanton Basel-Stadt nimmt dabei die Bau- und Kulturgeschichte des Quartiers St. Johann westlich der Innenstadt in den Blick, der Aargau unter anderem Laufenburg. Im Kreis Lörrach gibt es zehn Angebote. Das Elsass dagegen beleuchtet das Thema erst ein Wochenende später.

Die Formensprachen der Macht sind vielfältig, heißt in einer Mitteilung der Nationalen Informationsstelle zum Kulturerbe der Schweiz (Nike). Sie veränderten und verschöben sich und seien nicht zwingend auf den ersten Blick als solche erkennbar. Warum etwa erinnert das Foyer einer Bank an einen griechischen Tempel? Wie spiegelt sich der Staat als Garant für Bildung in moderner Schulhausarchitektur? Antworten auf solche Fragen kann der Aktionstag bieten. Europaweit widmet er sich dem Thema „Macht und Pracht“. Dieses beziehe sich auf Denkmale, die weltliche und religiöse Machtverhältnisse abbildeten, auf Schlösser, Kirchen, Patrizierhäuser oder historische Fabrikhallen, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die die Aktion hierzulande seit 1993 koordiniert.

Es öffneten aber auch Denkmale ihre Türen, an denen sich Machtmissbrauch erklären lasse und solche, die an die Armut und Ohnmacht ihrer Epochen und ihrer Bewohner erinnerten, teilt die Stiftung weiter mit. Hierzulande öffnen am 10. September rund 7500 historische Denkmale ihre Pforten; 13 davon finden sich in den Kreisen Lörrach und Waldshut. In der benachbarten Schweiz sind es laut der Mitteilung der Nike etwa 100.

Kreis Lörrach: Die Stiftung Denkmalschutz listet im Kreis Lörrach zehn Angebote auf; jeweils drei in Lörrach und Steinen, zwei im Kleinen Wiesental, eines in Schliengen und Weil am Rhein. Im Kleinen Wiesental gibt es in Kooperation mit der Gemeinde Neuenweg zwei Exkursionen zu Barockschanzanlagen, archäologischen Bodenspuren, die im klassischen Denkmalschutz oft links liegen gelassen werden, und zwar zunächst auf den „Hau“-Pass und danach auf den westlichen „Eck“-Pass samt dem Schlossboden als Schlusspunkt. Zuvor wird Lokalhistoriker Werner Störk die historischen Hintergründe beleuchten (Treffpunkt Rathaus Neuenweg, 11 Uhr, Ende zirka 14 Uhr). Eine zweite Station im Kleinen Wiesental ist das Wirtshausmuseum Krone im Ortsteil Tegernau, das im Jahr 1114 erstmals erwähnt wurde und 2008 als Wirtshausmuseum eröffnete (10 bis 16 Uhr). In Lörrach stehen unter anderem das von 1756 an als Rathaus genutzte Gebäude in der Wallbrunnstraße, das heute die Volkshochschule beherbergt und wo Gustav Struve 1848 die Deutsche Republik ausrief, im Fokus einer Führung vom Alten zum Neuen Rathaus (14 Uhr), aber auch das Mitte der 70er-Jahre gebaute neue Rathaus, laut der Stiftung das höchste Rathaus in Baden-Württemberg (16 Uhr). Dritte Station ist der Hirschenbrunnen (11 Uhr). In Steinen gibt es Führungen durch zwei Kirchen, die Katholische St.-Maria-Kirche und die seit 2011 auf der Liste der Kulturdenkmale stehende Christuskirche, die 1961/62 von dem Architekten Olaf Andreas Gulbranson erbaut wurde. Zudem öffnet das aus dem 16. Jahrhundert stammende Vogtshaus die Türen. In Schliengen gibt es Führungen durch die Begräbniskapelle der Freiherren von Baden und in Weil gibt es Führung durch das im 16. Jahrhundert erstmals erwähnte Altweiler Schlössli.

Das Angebot im Kreis Waldshut ist vergleichsweise überschaubar. Dort finden drei Aktionen statt, und zwar im Mühlenmuseum im Bonndorfer Ortsteil Boll, im Zechenwihler Hotzenhaus in Murg-Niederhof sowie in der bis ins 14. Jahrhundert zurückreichenden Museumsmühle im Weiler im Stühlinger Ortsteil Blumegg, die als Frucht-, Öl-, Getreide-, Gipsstampf- und Knochenmühle betrieben, in den 1990er-Jahren rekonstruiert wurde und seit 2000 Museum ist. Kanton Basel-Stadt: Historische Altstadthäuser und Bürgerpalais, verschiedene Wohnhäuser, ehemalige Industrieareale und aktuelle Entwicklungen, historische Monumente und Parks mit Patina, stadtraumprägende Infrastrukturen und Gebäude, alt und neu, beständig und flüchtig, beschaulich und rasant: In Basel entfaltet der Denkmaltag am 9. September, also einen Tag früher als hierzulande, das Spektrum einer dynamischen Stadt. Dargestellt wird das entlang einer regelrechten Magistrale durch St. Johann, von der historischen Vorstadt über den unteren Teil des Quartiers und die dort zwar unsichtbare, aber doch spürbare Nordtangente bis zur Landesgrenze – einer Ausfallroute gegen Norden, die bereits zur Römerzeit bestand.

In diesem Perimeter zwischen Totentanz und Lysbüchel gibt es ein vielfältiges Programm mit fast 40 in der Regel 45-minütigen Führungen und Rundgängen: vom baugeschichtlichen Streifzug durch die innere St.Johanns-Vorstadt oder eine archäologischen Spurensuche über die Industrialisierung bis zur Erneuerung und Transformation des Quartiers, der Entstehung neuer Viertel (Volta Nord) und Infrastruktur wie dem Rheinuferweg entlang des Novartis-Campus bis zu Rundgängen für Kinder. Dazu gehören aber auch Führungen durch das Unispital als Ikone moderner Klinikarchitektur, der Umgang mit Geschichte anhand von Gebäuden wie dem Ackermannshof oder steter Wandel und die Entwicklung vom Arbeiterviertel zum Trendquartier.

Dazu gibt’s ein Unterhaltungsprogramm am und im Güterschuppen beim Bahnhof St. Johann, eine Halle des ersten Centralbahnhofs von Ludwig Maring (1859/60), die einst von da versetzt wurde. Am Mittag erinnert ein Kammerensemble des Sinfonieorchesters Basel mit dem Programm „Orient-Express“ an die legendären Expresszug, der in den 1920er- und 30er-Jahren den Bahnhof St. Johann passierte. Am Abend tritt die Sängerin und Songwriterin Ira May auf. Und wer nicht laufen oder mit dem Rad fahren will, kann eine der zwischen Schifflände und Bahnhof St. Johann pendelnden historischen Straßenbahnen benutzen.

Kanton Baselland: Die Veranstaltungen und Führungen im Kanton Basel-Landschaft finden konzentriert in Pratteln statt. Dort steht unter anderem der ehemalige römische Gutshof „Kästeli“ im Fokus, eine der bedeutendsten Anlagen im Hinterland der Koloniestadt Augusta Raurica. Weitere Stationen sind die Reste und Fundstücke der 1288 erstmals erwähnten Burg Madeln und Schloss Pratteln, das 1512 ein Basler Herrenhaus wurde, 1773 dann zum Armenhaus der Gemeinde wurde und in 1960er-Jahren schließlich restauriert wurde oder das Bürgerhaus, eines der ältesten Bauernhäuser in Pratteln. Der Blick geht aber auch in die Gegenwart: So werden auf einem weiteren Rundgang die in den vergangenen Jahren entstandenen Hochhäuser am Bahnhof beleuchtet. Denn auch diese zeugen von der wirtschaftlichen Kraft ihrer Erbauer.

Kanton Aargau: Die Veranstaltungen der Kantonalen Denkmalpflege im Aargau finden dieses Jahr am 10. September von 10 bis 18 Uhr konzentriert in Laufenburg statt; so werden dort anhand von Kirchenbauten sakrale Macht und Pracht thematisiert oder oder barocke Pracht in bürgerlichen Repräsentationsbauten wie dem ehemaligen Rathaus und am Rheinkraftwerk von Energiedienst wird moderne Technik im traditionellen Gewand vorgeführt. Aber es gibt auch darüber hinaus weitere Angebote, auch außerhalb der Stadt. So gibt es eine Führung über die Habsburg als steinernes Symbol der Macht oder in Kaiseraugst eine Führung durch das Castrum Rauracense als Bollwerk der Macht in der Spätantike.

Detaillierte Informationen, Uhrzeiten und Treffpunkte zum Programm auf deutscher Seite gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de, auf Schweizer Seite unter www.nike-kultur.ch sowie auf den kantonalen Seiten www.baselland.ch und www.bs.ch und www.ag.ch. Für viele Führungen auf Schweizer Seite, vor allem in Basel, gibt es ein Anmeldesystem.