Kreis Lörrach Bahnstrecke zwischen Basel und Stetten am Pfingstwochenende gesperrt

Die SBB kündigt für das Wochenende, 3. und 4. Juni, eine Baustelle im Wiesental an. Auf der Bahnstrecke Basel/Lörrach-Stetten gelten dann geänderte Fahrzeiten und es gibt Ersatzverkehr.

Aufgrund von Weichenerneuerungen wird die reguläre Strecke der S6 zwischen Basel Badischer Bahnhof und Lörrach-Stetten (über Riehen-Niederholz und Riehen) am 3. und 4. Juni nicht befahrbar sein. Von der Baustelle betroffen sind die Züge der Linien S6 und S5. Dies teilt die SBB mit.Für die S6 wird eine Umleitung eingerichtet. So wird der Verkehr in einem 30-Minutentakt von Lörrach-Stetten über Weil am Rhein nach Basel gewährleistet.Die Anbindung an die Stationen Riehen und Riehen-Niederholz erfolgt durch Schienenersatzverkehrbusse. Bei der Linie S5 und S6 gibt es zum Teil Abweichungen von den regulären Fahrzeiten. Der detaillierte Fahrplan kann eingesehen werden unter: www.sbb-deutschland.de/aktuelles Weitere Informationen im Internet unter: www.sbb-deutschland.de oder beim SBB Kundencenter im Bahnhof Lörrach, Bahnhofstr. 1, D-79539 Lörrach, Tel. +49 (0) 7621 420 680, kundencenter@sbb-deutschland.de