Basel BMW wird auf der Autobahn von unbekanntem Fahrzeug abgeschossen

Laut Kantonspolizei ereignete sich am Dienstag, 13.25 Uhr, auf der Autobahn A2 zwischen der Autobahneinfahrt Hagnau und der Verzweigung Gellert ein Verkehrsunfall der besonderen Art.

Ein dunkelblauer Personenwagen/Van fuhr einem korrekt auf dem linken Überholstreifen fahrenden Personenwagen (schwarzer BMW) über eine längere Distanz viel zu nahe auf. Dabei hupte er mehrere Sekunden und nötigte diesen schneller zu fahren. Die berichtet die Kantonspolizei Basel-Stadt.Als der dunkelblaue Wagen vor der Autobahnausfahrt City in Richtung Deutschland weiter fahren konnte, wechselte dieser in den mittleren Fahrstreifen. Dabei konnte er Richtung Deutschland weiter fahren, rammte jedoch auf gleicher Höhe den korrekt fahrenden schwarzen BMW seitlich, welcher die Autobahnausfahrt City nahm.Anschließend fuhr dieser, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, in Richtung Deutschland / Breite-Überdeckung davon.Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei,Tel. 0041/61 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.