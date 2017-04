Steinen Autofahrer mit gesundheitlichen Problemen verursacht zwei Karambolagen

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem VW die Adalbert-Stifter-Straße. Dabei kam er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von acht Metern eine Hecke.

Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend setzte der 60-Jährige seine Fahrt unbeirrt fort und krachte in der Neumattstraße gegen einen dort geparkten Lkw.Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Mann verständigte einen Abschleppdienst und nahm mit dem Lkw-Fahrer zwecks Schadensregulierung Kontakt auf.Später ließ er sich wegen seines Gesundheitszustandes von einem Angehörigen ins Krankenhaus bringen.Der Vorfall wurde erst bekannt, nachdem sich am nächsten Tag die Eigentümer der beschädigten Hecke bei der Polizei meldeten. Der Polizeiposten Steinen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.