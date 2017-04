Nach einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht am Dienstagnachmittag auf der Wiesentalstraße (B 317) sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte.

Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Wagen die Wiesentalstraße/B317 von Weil am Rhein kommend in Richtung Lörrach. Kurz vor der Einmündung zur Weiler Straße wurde er von einem blauen Suzuki (Familien-Van) überholt. Nach Angaben des 29-Jährigen musste er nach rechts ausweichen und sein Auto bis zu Stillstand abbremsen, um einen Unfall mit dem Suzuki zu vermeiden.Außerdem hätte der Gegenverkehr ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen müssen. Während des Überholvorgangs streifte der Suzuki das Auto des 29-Jährigen am linken, vorderen Kotflügel. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er soll von der B 317/Wiesentalstraße nach rechts in die Weiler Straße und später noch einmal nach rechts in die Basler Straße abgebogen sein.Bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen blauen Suzuki (Familien-Van) mit Schweizer Zulassung "BL.....". Die Polizei hofft nun auf Zeugen des Vorfalls und bittet diese sowie eventuell weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich zu melden (07621/176-500).