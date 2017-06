Steinen Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich - drei Personen verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 135 bei Schlächtenhaus wurden drei Personen verletzt.

Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem BMW die L 135 in Richtung Schlächtenhaus. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet das Auto ins Schleudern.Der Fahrer brachte es nicht mehr unter Kontrolle. In der Folge kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr das abschüssige Gelände hinunter.Dabei überschlug sich das Auto mehrfach und kam nach einer Strecke von etwa 50 Metern auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.Der Fahrer und eine 25-jährige Mitfahrerin wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.Der 25-jährige Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.Am BMW entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Er wurde aus dem Gelände gezogen und von einem Abschleppdienst weggebracht.Mehrere Fahrzeugbesatzungen der Freiwilligen Feuerwehren Steinen und Schlächtenhaus waren zur Unterstützung am Unfallort.