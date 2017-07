vor 3 Stunden jsc Wittlingen Auto kommt von Straße ab - durch Benzin verunreinigtes Erdreich muss ausgebaggert werden

Am späten Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto die K 6344 von Lörrach-Haagen in Richtung Wittlingen. Kurz nach dem dortigen Recyclinghof verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen.