Lörrach Ausstellung zur Reformation: Einblick in eine Zeit des Umbruchs

Der Kirchenbezirk Markgräflerland und das Dreiländermuseum bereiten eine Ausstellung zu den Auswirkungen der Reformation auf die Region vor

Lörrach (gra) Knapp acht Monate vor der Eröffnung stecken die Organisatoren mitten in den Vorbereitungen: Die Ausstellung „Reformationen am Oberrhein. Der große Umbruch vor 500 Jahren“, die vom 6. Oktober 2017 bis 11. März 2018 im Lörracher Dreiländermuseum zu sehen sein wird, bildet in einer Vielzahl an Veranstaltungen, die im Kirchenbezirk Markgräflerland anlässlich des Reformationsjubiläums angeboten werden, einen klaren Schwerpunkt.

Die evangelische Kirche erinnert in diesem Jahr daran, dass Martin Luther vor 500 Jahren mit dem Thesenanschlag an die Schlosskirche zu Wittenberg die Reformation begonnen hat. Weithin wird daher das Reformationsjubiläum als Lutherjahr gesehen. Im Dreiländereck sei die Reformation historisch aber enger mit der Basler, Zürcher oder Straßburger Reformation verbunden als mit Wittenberg, sagte Dekanin Bärbel Schäfer am Mittwoch vor der Presse. Genau diese Zusammenhänge soll die Ausstellung im Dreiländermuseum als größte Reformationsausstellung am Oberrhein aufarbeiten und veranschaulichen.

Sie sucht dabei auch Bezüge zur Gegenwart. „Religiöse Toleranz ist ein sehr aktuelles Thema“, weiß Markus Moehring, Leiter des Dreiländermuseums, das sich um die Gestaltung der Ausstellung kümmern wird. Ziel sei es, das Thema zu öffnen und ein breites Publikum aller Konfessionen, Religionen und Altersgruppen anzusprechen. Was genau auf 400 Quadratmeter Fläche zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. In der engeren Auswahl stehen rund 600 Exponate.

Rund 250 davon – teils aus der Sammlung des Dreiländermuseums, teils Leihgaben – werden in die Schau kommen, darunter eventuell die Luther-Bibel, die Samuel August de la Carrière 1748 in Lörrach gedruckt hat, sicher aber die Haltinger Sebastiansglocke von 1570, eine der ältesten Kirchenglocken im Markgräflerland, die üblicherweise im Museumshof steht.

Die Ausstellung soll zeigen, wie die Reformationen – die Mehrzahl ist Absicht – und ihre unterschiedlichen Traditionen die Region am Oberrhein verändert haben, charakterisiert der Historiker Peter Kunze den Ansatz. Der ehemalige Direktor des Lörracher Hebelgymnasiums, der inhaltlich für die Ausstellung verantwortlich ist, begann bereits im Herbst 2014 mit den Vorarbeiten. An der ersten von sieben Stationen gehe es um Herausforderungen, Umbrüche und Reformbewegungen an der Wende vom Mittelalter ins 16. Jahrhundert, im zweiten Kapitel um Luther als Bahnbrecher eines neuen Glaubensverständnis, „der den Stein ins Wasser geworfen hat“. Der dritte Teil thematisiert die Auswirkungen dieses Impulses auf den Oberrhein samt Nachbarschaft anhand weiterer Reformatoren.

Weitere Stationen befassen sich mit der Fürstenreformation, Konflikten und Kriegen, dem Weg zu einem toleranteren Miteinander der Konfessionen zur Zeit der Aufklärung sowie aktuellen Entwicklungen zur versöhnten Vielfalt in der Gegenwart. Angesichts der Komplexität des Themas könne die Ausstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, betont Kunze.

Martin Abraham, zuständig für Bildungsangebote im Kirchenbezirk, hat ein Begleitprogramm ausgearbeitet, unter anderem mit Führungen, Gottesdiensten und Vorträgen sowie erlebnisorientierten Veranstaltungen, unter anderem mit Literatur, Musik, Exkursionen, aber auch einem Luther-Menü. Schuldekan Ralph Hochschild schließlich wird mit einer Projektgruppe von Religionslehrern pädagogische Materialien erstellen, die anhand der Ausstellung die Reformationen in der Region für den Unterricht erschließen. Diese didaktischen Materialien und neueste Literatur werden in der Medienstelle des Kirchenbezirks zum Ausleihen und Vertiefen bereitstehen.

Eine Terminübersicht zu den Veranstaltungen im Kirchenbezirk Markgräflerland im Internet: