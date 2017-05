Efringen-Kirchen Am Rheinufer bestohlen - couragiertes Opfer hält Dieb fest

Couragiert verhalten hat sich ein junger Mann am Dienstagnachmittag am Rheinufer bei den Isteiner Schwellen. Er verfolgte einen Dieb und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Zu Freizeit, Sport und Spiel Wertsachen, Schmuck, Schecks oder größere Geldbeträge gar nicht erst mitnehmen.

Unverzichtbare Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Keine Wertsachen sichtbar in geparkten Autos zurücklassen.

Auf verdächtige Personen achten

Der 22-jährige hatte sich an dem beliebten Freizeitort ein Plätzchen eingerichtet und dieses kurzzeitig verlassen. Dabei ließ er seinen Rucksack mit den Wertsachen am Platz liegen.Bei der Rückkehr sah er eine Person, die von seinem Platz wegging. Unmittelbar darauf stellte der 22-Jährige fest, dass sein Handy und das Bargeld fehlten.Er folgte dem Unbekannten, der das Diebesgut mittlerweile in ein Gebüsch geworfen hatte. Der Bestohlene sprach den mutmaßlichen Dieb an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den Vorfall und die beginnende Saison in Schwimmbädern, an Flüssen und Seen nimmt die Polizei zum Anlass, um vor Dieben zu warnen und rät zu folgendem Verhalten: