Elsass/Hochrhein AKW Fessenheim wird stillgelegt: Erleichterung in der Region

Das Atomkraftwerk im französischen Fessenheim wird stillgelegt. Medienberichten zufolge hat der Verwaltungsrat einer Einigung mit dem französischen Staat über eine Entschädigung zugestimmt.

„Mit Erleichterung dürfen wir in der Grenzregion diese Nachricht entgegennehmen. Die endgültige Stilllegung kommt nach meinem Geschmack zwar spät, aber nicht zu spät“, schreibt CDU-Landtagsabgeordneter und Bundestagskandidat für den Wahlkreis Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald Felix Schreiner in einer Pressemitteilung.Bürgerinitiativen, Abgeordnete und Mandatsträger aller Parteien haben sich für die Abschaltung des Kernkraftwerks eingesetzt. „Mit der Entscheidung kommt der Energieriese EDF seiner Verantwortung für die Sicherheit nach. Ich bin froh, dass der französische Staat ebenfalls seiner Verantwortung nachkam und sich beide Seiten in der Entschädigungsfrage geeinigt haben“, so Felix Schreiner.