Kreis Lörrach A 98 wird zwischen Binzen und Weil am Rhein saniert  Vollsperrung im September

Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, wird die Fahrbahn der A 98 zwischen der Behelfsausfahrt Binzen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein ab Montag, 24. Juli, erneuert.

Am Montag, 24. Juli, beginnen die Arbeiten mit der Verkehrseinrichtung. Auf Höhe der Behelfsausfahrt Binzen wird der Verkehr Richtung Weil am Rhein auf die Gegenfahrbahn gelenkt. Das heißt, es stehen in diesem Bereich für beide Richtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung.Die Anschlussstelle Eimeldingen wird voraussichtlich ab Freitag, 28. Juli, gesperrt. Der Verkehr wird bis Anfang September bei der Behelfsausfahrt Binzen ausgeleitet und durch eine Lichtsignalanlage gesteuert.In der ersten Septemberwoche muss die A 98 zwischen Anschlussstelle Eimeldingen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein voll gesperrt werden. Die Umleitung zur A 5 in Richtung Karlsruhe erfolgt über die B 3 und L 137 zur Anschlussstelle Efringen-Kirchen. Die Umleitung in Richtung Basel erfolgt über die B 3 und die B 532 zur Anschlussstelle Weil am Rhein.Für die Sanierung werden 30.000 Quadratmeter Asphalt abgefräst und neu aufgebaut. Zusätzlich wird im Mittelstreifen eine 750 Meter lange Entwässerungsmulde neu errichtet und die Entwässerungsleitungen ertüchtigt. Die Sanierung kostet circa 1,5 Millionen Euro.Das Regierungspräsidium Freiburg bittet die Verkehrsteilnehmer und die von der Maßnahme betroffenen Anwohner um Verständnis.