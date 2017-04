Steinen 80-jähriger Rennradfahrer wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Am Montagnachmittag kam es auf dem Geh-Radweg entlang der Talstraße zwischen zwei Rennradfahrern zu einer Frontalkollision, bei der beide Fahrer verletzt wurden.

Gegen 13.25 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Rennrad den Geh- und Radweg von Weitenau kommend in Richtung Steinen. Auf Höhe der Bushaltestelle "Außerdorf", an der die Fahrbahn verengt ist, kam ihm ein 80-jähriger Mann mit seinem Rennrad entgegen.Dieser erschrak eigenen Angaben zu Folge und zog sein Rad nach links. Hierdurch kam es zur Frontalkollision der beiden Radfahrer, wodurch beide stürzten.Dabei wurde der 80-jährige Radfahrer schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Radfahrer wurde leichter verletzt.Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. An den Fahrrädern entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro.