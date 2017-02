Lörrach 500 Jahre Reformation: 40 Tage auf den Spuren Luthers

Matthäusgemeinde, Gemeinde an der Christuskirche und Baptistengemeinde laden zu einer Expedition zur Freiheit ein

Lörrach (tm) Die Reformation hat die Neuzeit mit eingeläutet, sie hat die bürgerliche Freiheit, die Religionsfreiheit, die Freiheit der Wissenschaft sowie den Wert des Individuums in den Vordergrund gestellt – Werte, die gerade heute von großer Aktualität sind. Matthäusgemeinde, Gemeinde an der Christuskirche und Baptistengemeinde laden deshalb gemeinsam zur einer „Expedition zur Freiheit“ ein, zu einem Glaubenskurs im Jahr der Reformation.

„Ich bin so frei!“ lautet der Slogan auf dem grünen Werbeblatt, das darauf hinweist, dass Gott die Menschen zur Freiheit berufen habe. „Da gibt es Vieles, das im 21. Jahrhundert so im Hintergrund mitschwingt, aber Vielen ist gar nicht bewusst, woher das kommt“, sagt Pfarrerin Gudrun Mauvais, Matthäusgemeinde. „Es ist Zeit, das in die Gesellschaft hineinzutragen, auf den Marktplatz“, fügt Pastor Jürgen Exner, Baptistengemeinde, an.

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg seine 95 Thesen angeschlagen haben, die die Reformation und große gesellschaftliche Umbrüche auslösten. Genau 500 Jahre ist das nun her, darum ist 2017 das Jahr der Reformation. Das wird auch in Lörrach gefeiert. Die „Expedition zur Freiheit“ ist eine davon, eine mit eher intellektuellem Zuschnitt und für Menschen, die sich gerne mit Büchern beschäftigen, erklärt Pfarrerin Christiane Gellrich von der Christusgemeinde. Die Veranstaltung geht aus von dem Buch „Expedition zur Freiheit“ von Klaus Douglass und Fabian Vogt. Die Teilnehmer sollen daraus jede Woche einen bestimmten Abschnitt lesen. Der bildet dann das Thema des Sonntagsgottesdienstes in der Baptisten- und in der Christusgemeinde.

In der Matthäusgemeinde läuft eine andere Predigtreihe, hier wird zu einem späteren Zeitpunkt explizit auf die Reformation Bezug genommen, kündigt Gudrun Mauvais an. Jeweils zum Beginn der folgenden Woche werden die Themen mit den Teilnehmern diskutiert, und zwar jeweils montags um 19 Uhr in der Alten Feuerwache neben der Stadtkirche oder dienstags um 19.30 Uhr in der Baptistengemeinde in der Feldbergstraße 12. Die Teilnehmer können sich aussuchen, wohin sie gehen. Die sechs Abende finden in der Passionszeit statt, der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern.

Die ersten sind am 6. und 7. März, die letzten am 10. und 11. April. Sie sind thematisch überschrieben mit „Aus Gnade leben“, „Glaube – Vertrauen ist alles“, „Christus, das Zentrum des Christseins“, „Mit Gottes Wort“, „Kirche zwischen Geist und Leitung“ und „Freiheit“. Dabei geht es nicht nur um theologische Themen, sondern auch um persönliche Fragen.

Neben den Gesprächen und Diskussionen gibt es immer ein Essen, bei dem Beziehungen geknüpft und Gespräche vertieft werden können. „Das ist eine urchristliche Tradition, Jesus hat immer mit den Menschen gegessen“, stellt Gudrun Mauvais fest. „Und auch Luther war ein Freund von Mahlzeiten mit vielen Menschen“, fügt Christiane Gellrich an. Nicht alleine der Verstand, auch Leib und Seele sollen angesprochen werden. Es gibt einen gemeinsamen Eröffnungsabend am Montag, dem 20. Februar, um 19 Uhr in der Alten Feuerwache, bei dem das Programm vorgestellt wird.

Der Abend und die Reihe sind für alle offen, die sich für das Thema interessieren. Das Buch gebe einem Impulse, hat Gudrun Mauvais festgestellt. „Es geht darum, die Grundzüge der Reformation zu verstehen und nachzuvollziehen, warum sie die Neuzeit eingeläutet hat mit ihren Werten wie Gedankenfreiheit, Meinungsfreiheit und Forscherdrang, und darum, wie Kirche und Leben im 21. Jahrhundert aussehen können“, sagt Jürgen Exner.

Eröffnungsabend am 20. Februar um 19 Uhr in der Alten Feuerwache.