Basel 40 Kilogramm Marihuana in doppeltem Boden geschmuggelt

Angehörige des Grenzwachtkorps haben in Riehen (Kanton Basel-Stadt) ein verdächtiges Fahrzeug kontrolliert. Im Fußraum des Transporters stießen sie auf einen brisanten Fund.

Bereits am 11. Mai kontrollierten Grenzwächter im rückwertigen Raum in Riehen ein in Tschechien zugelassenes Fahrzeug, wie die Grenzwachtregion Basel erst heute in einer Pressemitteilung schreibt.

Für eine eingehende Kontrolle wurde der Kleintransporter zum Grenzwachtposten Riehen gebracht und dort durch ein Spezialistenteam des Grenzwachtkorps genauer unter die Lupe genommen.

Dabei wurde im Fußraum ein doppelter Boden festgestellt, in dem sich rund 40 Kilogramm Marihuana befanden.

Für weitere Abklärungen wurde der 33-jährige Fahrer der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.