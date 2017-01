Zell im Wiesental 390 Jahre Zeller Fasnacht wird mit Narrentreffen gefeiert

390 Jahre Zeller Fasnacht wird am Wochenende mit einem Narrentreffen gefeiert. Höhepunkt ist der Umzug mit 3300 Teilnehmern.

In Zell im Wiesental pflegt man ausgiebig und mit viel Lokalkolorit Fasnacht. Eng verbunden ist die traditionsreiche Zeller Fasnacht mit der Stadtgeschichte und der Historie der Region, die einst zu Vorderösterreich gehörte. Die erste urkundliche Erwähnung von Fasnachtstreiben in Zell im Wiesental stammt aus dem Jahr 1627. Somit kann man nun 390 Jahre Zeller Fasnacht feiern und wird dies mit einem zweitägigen Fasnachtsspektakel besonderer Art tun.

Auftakt für den Großanlass ist am Samstag, 21. Januar. Unter dem Motto „Schnurre, strähle, klepperle – E verruckti Nacht in Zell” zeigen Gastzünfte verschiedene Fasnachtsbräuche, es gibt Auftritte verschiedener Musikkapelle und Spielmannszüge, Guggenmusiken und Schalmeien-Kapellen spielen auf verschiedenen Bühnen und Plätzen der Innenstadt und im Narrendorf auf. Um 17 Uhr erfolgt die Eröffnung durch die Patenzunft der Zeller Narren, die Narrenzunft Schönau mit deren Narrenbaumstellen. Ab 19 Uhr gibt es musikalische und tänzerische Auftritte auf dem Sparkassenplatz sowie im Pfarrsaal und im 20-Minuten-Takt. Des weiteren werden den ganzen Abend über bis in die Nacht hinein spontane Auftritte auf dem Latschariplatz wie auch in den Narren-Beizen stattfinden. Am Sonntag, 22. Januar, beginnt der Fasnachtstag mit einer ökumenischen Narrenmesse in der katholischen Kirche von 10 bis 10.45 Uhr.

Bereits um 10 Uhr ist Öffnung des Narrendorfes, um 11 Uhr findet der Zunftmeisterempfang statt. Höhepunkt wird der große Jubiläumsumzug mit 45 Zünften und über 3300 aktiven Teilnehmern sein, der ab Punkt 14 Uhr im Bereich Grönland startet. Anschließend ist fasnächtliches Treiben mit Aufführungen im Narrendorf und in der Innenstadt. Bereits seit 13. Januar und bis Aschermittwoch 2017 läuft in der Sparkasse Zell im Wiesental die Ausstellung: „Schnurre, strähle, klepperle – Fasnachtshäs vom Oberrhi“, die von den Zeller Narren in Kooperation mit der Oberrheinischen Narrenschau in Kenzingen und dem Förderverein Zeller Fasnachtshus organisiert ist.

Der erste Nachweis der Zeller Fasnacht stammt aus dem Jahr 1627. Da hatte die Regierung in Wien ein Schreiben an die vorderösterreichische Landesregierung in Freiburg verfasst, in dem das “überzogene Fastnachtstreiben mit Vermummungen“ angeprangert wurde. Dieses Dokument gilt als erster schriftlicher Nachweis einer Fasnacht in Zell. Die Fasnacht wurde mindestens ab 1870 von den Zeller Vereinen organisiert. Sicher gab es ab 1875 die ersten „Schauzüge“, wie man die Fasnachtsumzüge damals nannte. Tanzveranstaltungen in den Zeller Wirtschaftssälen fanden ebenfalls statt, wie auch so genannte „Bunte Abende mit Belustigung“. Durch den Ersten Weltkrieg kamen sämtliche fasnächtlichen Aktivitäten zum Erliegen. Erst 1925 wurde in Zell wieder eine Fasnacht organisiert.

Der erste schriftliche Beleg über eine Zeller Fasnachtsgesellschafft stammt aus dem Jahr 1927. Nach dem erneuten Erliegen der Narretei im zweiten Weltkrieg gab es bereits 1948 wieder, trotz strengsten Verbotes durch die französische Militärkommandantur, einen Fasnachtsumzug und eine spontane und fröhliche Fasnacht. Ab 1949 war es dann, wie überall im Land, wieder möglich, „offiziell“ Fasnacht zu machen.

Ziemlich einzigartig ist der strukturelle Aufbau der Zeller Fasnacht, die von den einzelnen Vogteien getragen wird. Offizieller Auftakt der Zeller Fasnacht ist seit den 1920er Jahren der Ölfte Ölfte, ein Abend, der die Besucher mit einem närrischen Programm unterhält und dessen Höhepunkt um Mitternacht jeweils der Einmarsch des neuen Fasnachtsregenten ist. Vor 1966 war dies der „Prinz Carneval“. Am Ölfte Ölfte 1966 wurde erstmals der „Zeller Hürus“ präsentiert.