vor 2 Stunden jsc Zell im Wiesental 200.000 Euro Schaden: Wohnung nach Großbrand auf Tankstellengelände unbewohnbar

Ein Brand in einem dreigeschossigen Gebäude auf einem Tankstellengelände in der Schönauer Straße in Zell führte am Dienstagnachmittag gegen 17.40 Uhr zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.