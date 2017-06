Kreis Lörrach 17-jähriges Mädchen aus dem Kleinen Wiesental vermisst

Die 17-Jährige ist eritreischer Abstammung und war laut Polizeibericht zuletzt in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Seit Donnerstag fehlt von ihr jede Spur.

Seit Donnerstag, 8. Juni, wird aus einer Jugendhilfeeinrichtung ein 17 Jahre altes Mädchen vermisst. Sie ist eritreischer Abstammung und ca. 160 cm groß. Sie hat dunkelbraune schulterlange Haare, die meist zu einem Dutt zusammengebunden sind. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose und ein rotes Oberteil. Sie führte einen dunklen Rollkoffer mit. Am Freiburger Hauptbahnhof verliert sich die Spur der Vermissten. Dort wollte sie am Donnerstag kur vor 12 Uhr mittags einen Zug in Richtung Zwickau nehmen. Dort kam sie allerdings nicht an. Nicht geklärt werden konnte bislang, ob sie auch tatsächlich in einen Zug gestiegen ist, möglicherweise in einen falschen.



Der Kriminaldauerdienst Bad Säckingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07761/93 45 00.