Klettgau Zahlreiche Besucher genießen Sommerfest des MV Grießen

Gute Unterhaltung konnten die Gäste beim Sommerfest des Musikvereins Grießen am Sonntag genießen. Drei Ensembles aus Unterlauchringen, Brunnadern-Remetschwiel und Bettmaringen sowie leckeres Essen sorgten für ein gelungenes Fest.

Fröhliches Beisammensein, gute Musik und leckeres Essen waren am Sonntag in Grießen geboten. Der Musikverein hatte zu seinem alljährlichen Sommerfest vor dem Probelokal eingeladen und mit seinem Programm wieder zahlreiche Besucher angelockt. Das Wetter war den Veranstaltern – ebenso wie im letzten Jahr – wohl gesonnen, auch wenn es zeitweise etwas bedeckt war.

Die Vorsitzende Julia Gäng ist mit Organisation und Ablauf super zufrieden: „Es läuft alles wie geplant und Glück mit dem Wetter haben wir auch.“ Die kleinen Tröpfchen, die zwischendurch vom Himmel fielen, taten der guten Stimmung keinen Abbruch und waren nur von kurzer Dauer.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten drei Gastensembles aus der Region: Das Blasorchester Unterlauchringen, der Musikverein Brunnadern-Remetschwiel und der Musikverein aus Bettmaringen. Neben einigen Klassikern wie dem Böhmischen Traum, den die Gäste gerne klatschend unterstützten, gab es von den Musikern aus Brunnadern-Remetschwiel mit „The Lion sleeps tonight“ ebenfalls ein paar dschungelhafte Töne auf die Ohren.

Die Bewirtung durch die Mitglieder des Grießener Musikverein ließ keine Wünsche offen. Vom frischen Salatteller bis zum herzhaften Steakteller war an alles gedacht worden, inklusive Bedienung an jedem der Tische. Die Kaffee- und Kuchentheke lockte mit Süßem und für eine Abkühlung an diesem warmen Tag gab es zusätzlich auch Eiskaffee. Die Kleinsten konnten sich in der Spielecke vergnügen oder sich am Schminktisch ein Wunschmotiv ins Gesicht zaubern lassen.