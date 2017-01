Klettgau Wechsel an der Spitze beim Männergesangverein Geißlingen

Wechsel an der Spitze beim Männergesangverein Geißlingen

Silvio Schulze hört nach zwölf Jahren als Vorsitzender auf. Nachfolger ist Marc Stromeier.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Silvio Schulze, der langjährige Vorsitzende des Männergesangvereins Geißlingen, stellte sich bei der jüngsten Hauptversammlung nicht wieder zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde Marc Stromeier gewählt. Der Verein traf sich am Samstagabend im Bürgerhaus zu seiner Hauptversammlung. Die Zusammenkunft startete mit einem gemeinsamen Abendessen bevor es zur Tagesordnung überging.

Schriftführer Wolfgang Philipp gab in seinem Bericht einen Rückblick auf das Jahr 2016. 40 Proben hatte es gegeben, ein großer Erfolg war das Jahreskonzert im November und die Premiere mit dem Adventsfenster im Dezember. Auch Dirigent Bruno De Conto stimmte in seinem Bericht in das schöne, erfolgreiche, mit kleinen Pannen gespickte Jahr 2016 ein. Sein "Schlusswort" war ein gesungener Trinkspruch, den er anstimmte und zu dem gleich alle mit einstiegen.

Gemeinderätin Rosemarie Hartmann beantragte die Entlastung des Vorstands. Silvio Schulze bedankte sich bei allen, die den Männergesangverein das Jahr über unterstützt hatten. Angefangen von denjenigen, die ihre Traktoren der Altpapiersammlung zur Verfügung gestellt hatten, bis hin zu den Mitgliedern, die den Verein zu dem machen, wie er heute ist.

Bei den Wahlen stellte sich Schriftführer Wolfgang Philipp zur Wiederwahl und wurde einstimmig bestätigt. Auch Vereinssprecher und Fastnachtssprecher Dieter Silberzahn wurde einstimmig wiedergewählt und bekleidet seine Posten für weitere zwei Jahre. Beim Notenwart gab es einen Wechsel. Rudolf Gantert gab seinen Posten an Alexander Güntert ab, der von den Mitgliedern einstimmig gewählt wurde. Bei der Wahl des Vorsitzenden stellte sich Silvio Schulze nicht wieder zur Wahl. Er verlässt den Vorstand nach zwölf Jahren aktiver Tätigkeit. Zu seinem Nachfolger wurde Marc Stromeier einstimmig gewählt.

Silvio Schulze freute sich über den Generationswechsel und die neue, junge Spitze. Er wünschte Stromeier "ein glückliches Händchen" und viel Erfolg für die Zukunft. Für seine Arbeit und den unermüdlichen Einsatz im Vorstand erhielt Schulze von seinen Sängerkameraden einen Gutschein und einen großen Geschenkkorb. Zum Schluss der Versammlung ergriff der neue Vorsitzende Stromeier das Wort und bedankte sich für das Vertrauen der Mitglieder. Er freue sich auf eine tolle Zeit und die neue Herausforderung.