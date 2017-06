Erzingen Vom Sündenpfuhl zum Familienbad: 80 Jahre Erzinger Schwimmbad

Das Erzinger Schwimmbad feiert 80. Geburtstag. An Spitzentagenkommen bis zu 1800 Badegäste.

Eigentlich wäre in diesem Jahr ein großes Fest fällig, denn das Erzinger Schwimmbad feiert 80. Geburtstag. Im Jahr 1937 ging es in Betrieb als ein simples mit Wasser gefülltes Becken, das heutigen Ansprüchen sicherlich nicht mehr genügen würde. Damals war es jedoch eine tolle Sache in dem kleinen Winzerort. Die Landbevölkerung war zu dieser Zeit mit Sport- und Freizeitstätten nicht gerade verwöhnt, umso größer war die Freude über das neue Freibad.

Zuvor lernten die Kinder das Schwimmen, wenn überhaupt, im Klingengraben, so erinnert sich der langjährige DLRG-Vorsitzende Siegfried Flogaus: "Erzinger Buben haben bei der Sägerei Bretter geklaut und hinter der Mühle den Klingen zu einem kleinen Tümpel aufgestaut." Irgendwie habe man sich über Wasser halten können, zumindest halbwegs schwimmen gelernt. Was nicht einfach gewesen sei, angesichts der klatschnassen, schweren Strickbadehosen. Auch, so erinnert sich der Erzinger, habe bis in die 50er Jahre hinein der Pfarrer von der Kanzel hinab gegen diesen "Sündenpfuhl" gewettert.

Seit dem ist – Gott sei Dank – viel Wasser den Klingen hinabgeflossen. In diesen Tagen präsentiert sich das Erzinger Schwimmbad als moderne, sehr gepflegte Anlage, die sich die Gemeinde einiges kosten lässt. Bürgermeister Ozan Topcuogullari dazu: "Der jährlich Zuschuss von durchschnittlich 300.000 Euro ist uns das Klettgaubad auf jeden Fall wert." Während andernorts die Schließung droht und Bürger um deren Erhalt kämpfen, ist man in Klettgau aufgrund der soliden Finanzen in einer komfortablen Lage.

Seit 16 Jahren arbeitet hier Schwimmmeister Peter Haase mit seiner Mannschaft und das tut er gerne. "Wir sind ein gutes Team, man kann sich aufeinander verlassen." Auch wenn es hoch hergeht, behält Peter Haase den Überblick und vor allem die Nerven. In Spitzensommern kommen schon mal 1800 Badegäste am Tag, aber das ist eher selten. Geschätzt wird vor allem die ruhige, entspannte Atmosphäre des Bades, eine parkähnlich Anlage mit großen alten Bäumen, in der man immer ein ruhiges Eckchen findet.

2004 wurde die große Sanierung für rund 2 Millionen Euro abgeschlossen: eine große Wasserrutsche, ein Liegesteg im Becken, Wasserpilz, Wasserspritzen, eine neuer Kleinkinderbereich, Beachvolleyballplatz, eine moderne Minigolfanlage und vieles mehr, den Kiosk mit Erfrischungen nicht zu vergessen.

Auch die Eintrittspreise sind äußerst "familiär". Kinder und Jugendliche zahlen lediglich einen Euro, Erwachsene 2,50 Euro.

Das Freibad

2004 ist das Erzinger Bad für 2 Millionen Euro saniert worden. Der durchschittliche Zuschussbedarf pro Jahr beträgt 300.000 Euro. Im Schnitt verzeichnet das Bad jährlich 35.000 Badegäste. Die Öffnungszeiten sind im Juni, Juli, August von 9 bis 20 Uhr, im Mai und September von 9 bis 19 Uhr.