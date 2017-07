Klettgau Volksbank Klettgau-Wutöschingen ehrt treue Mitglieder mit einem Drei-Gänge-Menü

In gediegenem Rahmen konnten 113 Mitglieder der Volksbank Klettgau-Wutöschingen in der Gemeindehalle Erzingen ein Abendessen, begleitet von Kaffehaus-Musik des Salonorchesters Obermettingen, genießen. Ein Mitglied aus Dettighofen blickt auf 70 Jahre Treue zur Bank zurück.

Keine Frage, die Ehrung langjähriger Mitglieder ist der Volksbank Klettgau-Wutöschingen einiges wert. Mit einem feinen, dreigängigen Abendmenü, begleitet von Wiener Kaffeehaus-Musik des Salonorchesters Obermettingen wurden die geladenen Mitglieder im gediegenen Rahmen in der Gemeindehalle Erzingen von ihrer Bank vor Ort verwöhnt.

113 Mitglieder wurden geehrt: 72 Mitglieder für 40 Jahre, 50 Mitglieder für 50 Jahre, zehn Mitglieder für 60 Jahre und ein Mitglied (Gemeinde Dettighofen) für 70 Jahre Treue.

In seiner Begrüßungsrede rief Vorstandssprecher Ekkehard Windler in einem kleinen Exkurs die Genossenschaftsidee der Gründerväter Raiffeisen und Schulze-Delitzsch in Erinnerung. Beide Sozialreformer auf der Suche nach Antworten auf die drängenden gesellschaftlichen Probleme ihrer Zeit setzten Maßstäbe für die genossenschaftlichen Grundwerte, die auch noch heute für die Volksbank Klettgau- Wutöschingen maßgebend seien. "Aktive Mitgestaltung, das ist die Grundidee von Genossenschaften, so auch bei ihrer Volksbank Klettgau-Wutöschingen. In einer zunehmend fremdbestimmten Welt bieten wir Möglichkeiten, Ziele gemeinsam und selbstbestimmt zu erreichen", führte der Vorstandssprecher aus.

In diesem Jahr feiert die hiesige Volksbank ihr 125-jähriges Jubiläum, das am 25. Oktober im Rahmen einer Mitgliederversammlung gefeiert wird. 1892 als "Ländlicher Kreditverein Schwerzen" gegründet, entstanden bis zum heutigen Tag nach mehreren Fusionen, zuletzt im Jahr 2002 mit der Volksbank Klettgau, die heutige Volksbank Klettgau-Wutöschingen. Insgesamt stellte Ekkehard Windler eine sehr positive Entwicklung fest, und das trotz der hohen regulatorischen Anforderungen, den veränderten Kundenbedürfnissen und das in einem hart umkämpften Markt.

"Mit rund 11 500 Mitgliedern und einem betreuten Kundenvolumen von nahezu einer Milliarde Euro sind wir die größte Mitgliedergemeinschaft in unserer Region", stellte der Bankchef zufrieden fest. Abschließende versprach er: "Wir werden auch künftig alles tun, um ihrem Vertrauen gerecht zu werden." Bevor Vorstand Roland Rosenberger die Ehrungen vornahm, gab es eine Einlage zum Thema "Der Redewender – 100 Jahre Deutsche Redewendungen und woher sie kommen" von Jörg Burghardt, die gut ankam.

Volksbank

Die Volksbank Klettgau-Wutöschingen zählt 22 000 Kunden, davon sind 11 400 Mitglieder. Die Bilanzsumme betrug im Geschäftsjahr 2016 473 Millionen. Das betreute Kundenvolumen lag bei 937 Millionen. Der Jahresüberschuss beträgt 1,6 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn verbucht 1 Million Euro.