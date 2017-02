Schwerzen Vier Schwerverletzte bei Kollision bei Schwerzen

Bei einem schweren Unfall auf der B 34 bei der Geißlinger Brücke wurden am heutigen Donnerstag fünf Personen zum Teil schwer verletzt.

Gegen Mittag wollte ein 29-Jähriger mit seinem Smart aus Richtung Schwerzen kommend nach links in Richtung Erzingen abbiegen. Dabei soll er die Vorfahrt eines Renaults missachtet haben. Bei der Kollision drehte sich der Renault und prallte mit einem aus Richtung Lauchringen kommenden Hyundai zusammen. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt, die vier Insassen in Renault, ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern im Alter von vier Monaten und zwei Jahren, wurden schwer verletzt, so die Polizeiangaben. Sie kamen mit dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken. Neben Notarzt, Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Klettgau mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Sie bargen die Verletzten aus dem Renault, übernahmen Absperrmaßnahmen sowie die Reinigung der Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf 25 000 Euro.