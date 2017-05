Klettgau Viele Diskussionen um eine Photovoltaikanlage gab es im Gemeinderat Klettgau

Der Gemeinderat Klettgau entschließt sich nach langem Hin und Her für die Variante einer Photovoltaikanlage für 100 000 Euro auf dem Dach der Grundschule in Grießen.

Langsam, aber sicher neigt sich die Sanierung der Grundschule Grießen ihrem Ende entgegen. In zahlreichen Sitzungen hat sich der Gemeinderat in den vergangenen zwei Jahren mit der baulichen Instandhaltung des Schulgebäudes befasst. In vielen Sitzungen wurden die beauftragten Planer gehört, Ausschreibungen abgesegnet und zahlreiche Aufträge vergeben. So war es nicht verwunderlich, dass sich bei dem ein oder anderen Gemeinderat in jüngster Sitzung beim Thema Sanierung Grundschule eine gewisse Gereiztheit zeigte.

So zum Beispiel bei Hans Hyrenbach, der seinen Unmut Luft machte. "Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Seit Jahren diskutieren wir ständig herum, vielleicht wäre ein Abriss und dann ein Neubau besser gewesen." Dazu erklärte Bürgermeister Ozan Topcuogullari: "Dann hätte von Anfang an eine andere Planung erfolgen müssen." Ein kleines Trostpflaster gab es vom beauftragten Planer Arnulf Maier, demzufolge ein allerletzter Auftrag für die Photovoltaikanlage abzuarbeiten sei. Zudem liege man dann rund 50 000 Euro unter den geschätzten Sanierungskosten.

Der Entscheid über die Dimension der Photovoltaikanlage auf dem Schuldach war wiederum eine schwere Geburt, die eine Stunde dauerte. Die Frage, ob eine Anlage mit einer Leistung von 30 Kilowatt Peak (kWp) oder doch eine mit 60 kWp installiert werden sollte, wurde diskutiert. Die im Vorfeld ins Auge gefasste 75 kWp-Anlage war vom Tisch, da laut dem Energieversorger (EVKR) das vorgelagerte Stromnetz nicht dafür ausgelegt sei.

Die größtmögliche 60 kWp-Anlage verursacht Mehrkosten in Höhe von rund 19 000 Euro. Der Grund: Die Einspeisung des produzierten Stroms muss über die beiden Hausanschlüsse der Schule und der benachbarten Gemeindehalle erfolgen, weshalb eine Verbindung von Schule zu Gemeindehalle verlegt werden muss. So kam die Frage nach der 30 kWp-Anlage auf. Vor allem die gesetzlichen Pflichten des Energieversorgers Klettgau – Rheintal EVKR wurden heftig diskutiert. Nach langen Hin und Her fiel der Entscheid für die 60 kWp-Photovoltaikanlage für rund 100 000 Euro.