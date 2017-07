Weisweil Viel Unterhaltung beim Gartenfest des Männergesangvereins Eintracht Weisweil

Vier Gastchöre aus der näheren Umgebung haben beim Freundschaftssingen des Männergesangvereins Eintracht Weisweil unterhalten.

Weisweil (rim) Der Männergesangverein „Eintracht“ Weisweil veranstaltete sein traditionelles Gartenfest auf dem Freigelände unter Bäumen des Sängers Edwin Mülhaupt am Ortsrand von Weisweil. Obwohl die Witterung nicht unbedingt einladend war, hatten sich doch recht viele Besucher eingefunden. Sänger Kurt Spitznagel hielt als Moderator auf dem Laufenden. Die Einlagen während des Freundschafssingens von vier Gastchören am Nachmittag waren lustige Wettbewerbe, die auch das Publikum begeisterten.

Schon zum musikalischen Auftakt beim Frühschoppen durch den Musikverein Erzingen (Leitung: Elmar Maier) kamen zahlreiche Besucher. Zwischenzeitlich waren auch die vier Männerchöre, Männerchor Lottstetten Männergesangverein Grießen, Sängerbund Altenburg und Männergesangverein Wutöschingen, eingetroffen und bereiteten sich auf ihre Auftritte vor. Zum Einsingen diente die Scheune des Sängers Edwin Mülhaupt.

Ab 14 Uhr war Chorgesang bester Qualität und in fröhlicher und stimmungsvoller Atmosphäre von der inprovisierten „Kunstbühne“ herab zu hören. Den Auftakt machte der Männerchor Lottstetten, unter Leitung von Georg Boller, mit dem beeindruckenden „Abendstille in den Bergen“ sowie dem „Ave Maria der Berge“. Es folgten weitere vier gute Liedvorträge. Als nächster Chor trat der Männergesangverein Grießen – mit fast 40 Sängern einer der stärksten Chöre, unter der neuen Leitung von Myri Turkenich auf die Bühne. Der Chor beeindruckte mit seiner Vielfalt der Literatur von sechs Liedern, darunter „Freude am Leben“ und „Mach was Schönes aus deinem Leben“.

Als nächster Chor trat der Sängerbund Altenburg (Leitung: Karl Bernhard Zink) auf die Bühne. Es war ein relativ kleiner Chor, der sich aber mit seinen fünf Liedern behaupten konnte. Als letzter Chor erschien der Männergesangverein Wutöschingen auf der Bühne, der von Bruno di Conti dirigiert wurde. Der Chor trug vier Lieder des Meeres und als Heimatlied das „Wutachtal-Lied“ vor. Zur Krönung der Veranstaltung traten alle Sänger – etwa 100 – als Gesamtchor auf die Bühne. Die Chorleiter Christel Mülhaupt, Bruno di Conti und Karl Bernhard Zink übernahmen die Chorleitung von je einem Lied: „Nimm die Stunden wie sie kommen“, „Aus der Traube in die Tonne“ und den „Bajazzo“.