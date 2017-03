Klettgau Ursula Hilchenbach präsentiert ihre Kunst in der Erzinger Kirche

Ursula Hilchenbach stellt in der Kirche St. Georg in Erzingen ihre Werken aus. Die Bilder setzen sich mit Labyrinthen und deren Bedeutung auseinander. Die Werke sind noch bis 21. Mai zu sehen.

Erzingen (jso) In der Kirche St. Georg in Erzingen ist noch bis zum 21. Mai eine Kunstausstellung zu sehen. Malerin Ursula Hilchenbach aus Horheim präsentiert ihre Werke unter dem Titel "Das Labyrinth – Die Suche nach der Mitte".

Die Idee, in der Kirche Kunstwerke auszustellen, stieß beim Gemeindeteam und Pfarrer Thomas Mitzkus auf offene Ohren. Gemeinsam wurde die zweiteilige Ausstellung auf die Beine gestellt. Die Intention ist, in der eher kargen, besinnlichen Fastenzeit andere Bilder zu präsentieren, als in der Osterzeit. Es gibt in den kommenden Wochen einen Wechsel in der Ausstellung.

Beim Thema "Labyrinth" geht es viel um Symbolik. Anders als beim Irrgarten gibt es beim Labyrinth einen Weg in die Mitte und auch einen Weg wieder hinaus. Die Begehung kann auch als ein meditativer Weg wahrgenommen werden. Jedem Bild hat Hilchenbach einen kleinen Text beigefügt, der einen kleinen Denkanstoß geben soll. Denn: "Auch Kunst ist eine Art der Kommunikation", so die Künstlerin.

Ursula Hilchenbach hat ihre Lehrer-Ausbildung an der PH Freiburg absolviert mit Abschluss in den Fächern Kunst und Mathematik. Seit 1975 ist Ursula Hilchenbach künstlerisch tätig als Malerin, Grafikerin und Layouterin. Hilchenbach hat sich an verschiedenen Ausstellungen beteiligt, zuletzt 2016 beim „Chemin d Árt Sacre“ im Bistum Strasbourg sowie mit eigener Ausstellung in Lautenbach/Elsass.

Geöffnet ist die Ausstellung in der Erzinger Kirche St. Georg noch bis zum 21. Mai. Am 26. März sowie am 6. Mai werden jeweils nach dem Gottesdienst Erläuterungen von der Künstlerin zu den Bildern gegeben.