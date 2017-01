Unfallflucht nach Kollision mit VW Toouran

Eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden ereignete sich zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagmorgen 9 Uhr in der Hauptstraße in Erzingen.

Dort hatte eine Frau ihren VW Touran ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen gegenüber des Bahnhofparkplatzes abgestellt. Als sie am Morgen wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie starke Beschädigungen über die gesamte Fahrzeuglänge fest. In unmittelbarer Nähe konnten Spiegelteile eines Opel Astra sowie gelbe Lacksplitter gefunden werden. Gelbe Lackantragungen waren auch am Touran vorhanden. Der Unfallverursacher verschwand, ohne seine Daten zu hinterlassen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92 850) entgegen.